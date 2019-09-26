高通CEO：已向华为重启供货 

高通公司CEO莫伦科夫（Steve Mollenkopf）表示，高通将尽最大努力支持在中国的客户，事实上高通已经向华为重启供货。

据财新网报道，美国时间9月23日，高通公司CEO莫伦科夫（Steve Mollenkopf）在美国总部回应财新记者称，高通将尽最大努力支持在中国的客户。即使在华为面临监管层面的问题时，高通也一直在努力确保尽可能为华为提供最好的支持。

莫伦科夫说道，“每个美国公司都会在一定程度上受到贸易监管的限制，但事实上高通已经（向华为）重启供货，并一直想办法以确保未来能够持续供货。”

莫伦科夫并未言明高通恢复供应的产品范畴。

莫伦科夫称，自己在中国投入了大量的时间，不仅是因为中国对高通来说是非常重要的市场，同样也因为手机行业供应链上越来越多环节的合作伙伴也位于中国。现在不管对高通，还是中美两国来说，都处于一个重要的时刻，尤其是当下全球都在推动5G部署。

美国商务部在5月16日正式对华为实施出口管制，造成美国供应商中断与华为合作。华为之后获得短期临时许可，不过来自美国的供应仍受到限制。全球最大的FPGA（可编程芯片）厂商赛灵思也已恢复了部分供应，但主要是28纳米工艺或更旧的产品，且非5G应用相关。华为9月份新发布的Mate 30系列也未预装谷歌服务。

与其他供应商一样，高通称已经向美国商务部申请授权，已期全面恢复对华为的供应，但尚未获得批准。高通已经重新供应的产品都是在目前出口管制之外。

高通是全球老牌通信技术企业，向手机厂商和电信设备公司等供应芯片和授权专利，国内的华为、小米、OPPO和vivo等都是高通的客户。

莫伦科夫说道，其实并没有人真正知道贸易摩擦会持续多久，高通也无从得知。高通一直大力支持中国的5G商用部署，并确保其进展顺利，这些活动并不会受到贸易摩擦的影响。