台党产会向中广追征77亿台币波及李登辉

台湾老牌企业中国广播公司（中广）的董事长赵少康25日举行记者会，将控告国民党前主席李登辉以及台湾综合研究院（台综院）创办人刘泰英共同背信。

据《联合报》报道，赵少康指出，根据台湾不当党产处理委员会决议，最大争议在于帝宝土地，他在记者会中出示证据，1999年9月，刘泰英签呈李登辉核可，将中广位于台北市仁爱路的土地，以88亿（新台币，下同，3.91亿新币）贱价出售给国民党子公司中投公司，再以90亿贱价卖给宏泰集团的宏盛建设公司，土地出售获利中，2.9亿元被捐给由刘泰英担任创办人、李登辉为荣誉董事长的台综院，损害中广公司权益。

此外，赵少康也指控，国民党以高于市场行情的价格购买松江及林森两栋大楼，其中多付出的金额竟高达24亿元，内情也不单纯，他向党产会喊话，虽然国民党帐面上没从中广拿钱，但一切都是私下的五鬼搬运及利益输送，赵少康直言自己帮国民党大老背了黑锅。

他还指出，李登辉、刘泰英在1999年至2000年间，主导中广无效投资京华城等多项投资案共12.9亿元，导致中广严重损失，因此向两人提告共同背信。

李登辉办公室主任王燕军回应称，这件事很早以前就查得很清楚，事实也都已经厘清，他不清楚为什么赵少康还要告，清楚提出诉讼是否对赵少康权益的维护有任何帮助，一切都尊重赵的想法。至于刘泰英，则无法取得其说法。

台湾行政院党产会前天（24日）认定中广为国民党附随组织，命令中广名下不当取得之土地及地上建物要转为国有，包括台北市仁爱路帝宝基地及国家预算购置的资产，追征价额共77亿多新台币。

国民党则在昨天（25日）质疑，若按党产会对中广所作之处分，台综院是否也该一并处理？为何党产会至今仍未就台综院召开过听证会？

国民党称，中广2006年10月出售，当时共有三组人马出价，赵少康出价57亿元（广播事业10亿元、非广播事业47亿元）最高，并无“非以相当对价转让”情事，党产会明知此事，却仍以行政处分认定中广公司为国民党附随组织，其政治意图昭然若揭。