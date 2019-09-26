过去38年中国海平面年均升3.3毫米

中国自然资源部国家海洋信息中心编制的《2019年中国气候变化海洋蓝皮书》发布，公布了全球、中国近海关键海洋要素的最新监测信息。

据央视网25日的报道，《蓝皮书》显示，1960年至2018年，全球平均海表温度上升趋势明显，近四年年均处于高位，2018年比常年（1981年至2010年）高0.18℃；1993年至2018年，全球平均海平面上升速率为3.15±0.3毫米每年，2018年处于有观测记录以来的最高位。

中国沿海海表温度在1980年至2018年，平均每10年升高0.23℃，其中，2015年至2018年连续4年处于高位。2018年，中国沿海5月、8月、12月海表温度较常年同期分别高1.2℃、0.9℃、1.7℃，均为1980年以来同期最高。

在此期间，中国沿海海平面平均每年上升3.3毫米，2018年中国沿海海平面较1993年至2011年平均值高48毫米，为1980年以来的第六高位。另外，中国沿海年最大增水呈增长趋势，平均每年增加3.16厘米。年际变化大，区域特征明显。

中国沿海气温在1980年至2018年，平均每10年上升0.37℃，东海沿海气温上升速率最大。

《蓝皮书》指出，中国沿海地区经济发达、人口密集、生态环境脆弱，是气候变化影响的敏感区域。在气候变暖背景下，海温升高、海平面上升和极端天气气候事件（如台风、巨浪和风暴潮）强度加大等对中国海洋环境和沿海社会经济带来较大影响。