甘肃省“火书记”被判18年

中国甘肃省定西市中级人民法院26日公开宣判甘肃省政协农业和农村工作委员会原副主任火荣贵受贿、挪用公款、滥用职权一案。

据澎湃新闻报道，该法院对被告人火荣贵以受贿罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币100万元（19.36万新币）；以挪用公款罪，判处有期徒刑13年；以滥用职权罪，判处有期徒刑5年，数罪并罚，决定执行有期徒刑18年，并处罚金人民币100万元。

经审理认为，被告人火荣贵身为国家工作人员，在担任甘肃省政府办公厅副主任、省政府副秘书长兼省信息化办公室主任、省政府办公厅主任、武威市委书记期间，利用职务上的便利，收受他人财物价值1334.71万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；指使国家工作人员挪用公款5000万元归他人公司使用，进行营利活动，挪用公款数额巨大不退还，其行为构成挪用公款罪；违反法律规定的权限和程序，指使国家机关工作人员为他人公司无偿划拨13333333.4平方米国有未利用沙漠地用于银行贷款，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大的损失，情节特别严重，其行为构成滥用职权罪。鉴于被告人火荣贵到案后如实供述犯罪事实，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，主动退回部分受贿财物，依法可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。