云南省委原书记秦光荣被开除党籍

中国全国人大原内务司法委员会副主任委员、云南省委原书记秦光荣被开除了党籍。

据中共中央纪委中国国家监委网客户端报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委对秦光荣严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，秦光荣理想信念丧失，背弃初心使命，毫无党性原则，对党不忠诚不老实，做两面人，公开发表与全面从严治党要求相违背的言论，履行主体责任失职失责，徇私干预纪检监察工作，严重破坏党的组织路线，扭曲用人导向，大搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受私营企业主安排的度假旅游；在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项；大肆收受礼品礼金，违规干预和插手矿产资源转让；特权思想严重，追求个人名利和物质享受，贪图奢靡享乐，生活腐化堕落，家风败坏，对配偶子女失管失教，纵容亲属利用其职务影响谋取私利；毫无纪法意识，与不法私营企业主沆瀣一气，肆无忌惮聚钱敛财，大搞权钱交易，在职务晋升、企业经营等方面为他人谋利，并非法收受财物，对任职地区的政治生态造成严重破坏，对党的事业和形象造成严重危害。

秦光荣严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予秦光荣开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。