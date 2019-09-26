特朗普称中美达成协议可能早于预期 亚股上扬

亚洲股市周四（26日）上扬。美国与中国可能很快终结贸易战的期望，提振了风险资产买需。

据路透社报道，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.13%。日经指数涨0.40%。沪深300指数涨0.20%。

市场对于贸易的乐观情绪，已经让美国政治风险疑虑退居次位。

振奋投资人士气的是，美国总统特朗普称，可能会比人们想象的更快与中国达成贸易协议。结束持续近15个月的贸易战，将移除笼罩全球经济前景的巨大阴影。

石油期货亚洲盘中上涨，不过部分投资人警告称，距离确定贸易摩擦画下句点还很遥远。

悉尼Rivkin资产管理（Rivkin Asset Management）投资组合经理奥洛林（William O'Loughlin）称，“每次只要有贸易谈判朝正面发展的暗示，市场就会上涨”，“感觉市场要涨。市场似乎还没理解，有关贸易的消息每天都在变来变去。”

分析师们压制住了对中美贸易战得到解决的乐观情绪，因为特朗普的公开发言通常前后矛盾。

特朗普周二才在联合国大会演讲中称，在中美贸易谈判中，不会接受一项“糟糕的协议”。

不过特朗普周三在纽约告诉记者，可能会比人们想象的更快与中国达成贸易协议。