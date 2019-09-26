林郑《纽约时报》撰文称香港仍有未来

香港特首林郑月娥当地时间25日在《纽约时报》以《是的，香港仍有未来》为题，称对话可以战胜冲突，平静可以被恢复，信任亦可以在社区内重建。

据《纽约时报》的社论，林郑以《是的，香港仍有未来》为题，撰文对香港当下面临的问题、未来发展的方向，和解决问题的方法作出了阐述。

林郑写道，香港未来如何发展，将是第一场社区对话中要讨论的问题，政府将研究对话中反映的问题，转化为具体行动以共同建设未来。

林郑提到，在其即将发表的年度施政报告中也可以找到一些解决香港问题的方案。报告将提出大胆的举措来解决香港社会根深蒂固的问题，例如房屋问题。她写道，社区对话和施政报告都是必要和解程序的一部分。社会深层的伤口已经张开，将需要时间来愈合。

林郑提到，从6月到9月中旬，有80%的游行和聚会请求得到了批准。但是最近出现了一种令人担忧的模式，一些组织者安排了大规模的游行，这些游行不可避免地以暴力对抗，故意破坏和纵火结束。

对此，她相信独立司法机构所坚持的法治是香港生活的基石。她解释道，这是港府无法接受某些抗议者要求撤销对被捕者的所有指控的原因之一。这样做会违背法治，也将违反《基本法》。

林郑还提到了媒体的报道对香港局势的影响。

她写道，新闻自由和信息自由最近也成为人们关注的焦点，部分原因是媒体对抗议活动及其他议题的报道引起了海啸。她强调，虽然媒体不总以以积极甚至公正的态度来描绘香港，但政府了解，不受限制地获取信息是其市场的完整性和生存能力的前提。

她继而写道，任何有关香港未来的讨论都需要考虑“一国两制”原则的持续实施。以上提到的，法治，言论自由，新闻出版自由，都是该原则在实践中的组成部分。

林郑介绍，香港的自由和权力都受到《基本法》的保障：香港有高度自治权，可以使用自己的法律，有自己的移民和海关制度、单独的货币和航空服务协议等等。换句话说，香港未来发展的体制框架已经存在，并且已经过考验。但是它需要进一步发展，以充分利用“一国两制”来提高香港作为国际城市的形象。

林郑还描述了香港未来发展面临的挑战。

她写道，抗议活动和中美贸易战均对香港有影响，明年可能会出现衰退。不过港府有大量的财政储备可用于反周期刺激。

她介绍，香港政府已经指定了数十亿港元的基础设施项目，这些项目将在未来几年内改变城市的面貌。

林郑还称，香港的金融市场继续保持平稳运行，汇率制度一如既往地强大，香港还有稳定的货币，基本面非常稳健，许多重大项目和计划正在进行中，将为年轻人提供工作机会。

她在最后写道，第一次社区对话中，她毫无疑问会受到一些严厉的批评。但她也希望能收到建设性的建议，以帮助这届政府满足公众对更加包容和公平的香港的期望。