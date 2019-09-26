王毅强调不许“抹黑”中国在新疆的反恐举措

在联合国安理会本月轮值主席国俄罗斯外长拉夫罗夫的主持下，安理会当地时间25日上午就反恐合作举行了部长级辩论。

据联合国官网报道，这次部长级辩论围绕“集体反恐条约组织、独联体和上海合作组织在应对恐怖主义威胁中发挥的作用”这一主题。

中国国务委员兼外交部长王毅在会上指出，美国等个别西方国家不顾基本事实，出于政治目的，攻击抹黑中国在新疆为预防性反恐和去极端化所采取的正当举措，中国对此坚决反对，国际社会也不会认同。

王毅介绍了中国新疆为预防性反恐和去极端化采取的措施。

他介绍，从1990年到2016年底，新疆是暴力恐怖活动的重灾区，发生了数千起暴恐案件，最严重的时候，几乎每天都有一起。在过去三年当中，新疆没有再发生任何一起暴恐案件。

王毅说：“为什么会这样？那是因为中国新疆自治区政府采取积极举措，借鉴其他国家的有益做法，依法推进预防性反恐和去极端化的工作，有效遏制了恐怖主义多发、频发的势头。最大限度保障了新疆近2500万人民群众的生存权、发展权等基本权利，受到了包括新疆各族人民在内中国人民的支持和拥护。”

王毅指出，去过新疆地区的外国人都承认这一基本事实，实践已经证明新疆采取的去极端化举措卓有成效，是预防性反恐的有益探索，是对联合国防止暴力极端主义行动计划的具体落实，也是对国际反恐的重要贡献。

他说：“美国等个别西方国家，不顾基本事实，出于他们的政治目的，攻击抹黑中国的正当举措，中方坚决反对，国际社会也不会认同。”