港学者成立选举监察计划 拟撰民间选举报告

香港区议会选举将于11月24日举行，香港浸会大学比较管治与政策研究中心与民权监察合作，宣布成立“选举监察2019”计划。

据香港01报道，该研究中心总监、公民党前立法会议员陈家洛介绍，监察计划将会全面检视整个选举过程，并监察选举是否在公平、公正、公开等原则下举行。监察计划将于选举完结后，撰写和公布首份民间选举监察报告。

他还称，“选举监察2019”计划已去信香港选举管理委员会主席冯桦和选举主任，要求他们厘清取消参选人资格的问题。

陈家洛表示，“选举监察2019”计划在一个月前开始筹备，旨在关注区议会选举是否在公平、公正、公开的情况下进行，同时检视选举各环节会否出现问题，呼吁市民向监察计划提供资料。

陈家洛介绍，正邀请国际专家担任计划顾问，为选举监察工作提供意见。

香港中文大学新闻与传播学院客席讲师梁启智指出，港人以前过往只是关注普选问题，但现在开始担心选举是否公平、公正、安全，包括过去有候选人受威胁退选、票站出现过争拗，反映市民对政府不信任。

他认为，随着过去数月的社会事件，市民对政府的不信任度上升，根据民调，四成人对政府零信任，若在这个情况下举行选举，将有很多问题发生，故认为民间选举监察是有需要和好处的。