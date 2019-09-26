彭博：早期指标显示中国经济9月继续全面放缓

彭博经济研究汇总金融市场和企业最早期指标的一项指数显示，中国经济正在连续五个月放缓，贸易、出厂价格、小企业信心指标均恶化。而且中国经济在9月份继续处于放缓的轨道，制造业和零售业疲软，叠加贸易战削弱了经济增长动能。

据彭博社报道，彭博整理的下行早期指标数据显示，中国所有经济领域都形势艰难，虽然出口下降是一个因素，但制造业售价上涨速度显著放缓才是主要原因。

彭博经济学家万千称，“早期指标显示中国经济9月份下行压力增大。”

彭博社在报道中评论称，虽然贸易紧张局势自上月以来有所缓和，但全球需求在9月份未现转机，这意味着出口商和制造商仍陷困境。零售销售和投资增速也在放缓，国内缺乏提振经济的推动力。

渣打银行的一份调查显示，上月企稳的小企业信心9月份又下降，被房地产行业拉低了整体结果。在这份调查中，企业更加悲观，预期前景也下滑。

据伦敦World Economics Ltd.称，上个月销售经理报告的形势跌至六年多来最低水平，9月份仍处于该水平。

该报告写道，“中国制造业销售经理很明显在担心当前的经济环境和未来前景”，“贸易战或许已开始严重影响中国企业国内外的业务”。

中国下周一将公布PMI数据，这将是首个9月份官方数据。经济学家目前预计制造业PMI仍在萎缩区域，尽管可能小幅上升。

中国银行研究所周三公布的研究报告指出，第三季度全球贸易和投资放缓，“全球需求放缓再加上疲软的国内需求，中国经济下行压力显著上升。”

该报告还指出，中国季度经济增长率跌破6%的风险正在上升，不过，四季度经济可能在一定程度上企稳，得益于政策支持以及美中恢复贸易谈判。