英兰妮鼓励江苏企业借助新加坡专业服务开拓海外市场

新加坡总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮鼓励更多江苏企业借助新加坡在专业服务领域的能力，开拓中国以外市场。

正在江苏访问的英兰妮今早在南京举行的新加坡—江苏服务业合作论坛上致辞时指出，全球经济重心向亚洲转移，东南亚每年的经济增长预计将达5％，2030年将成为全球第四大经济体，为企业带来巨大契机。

“不过，因为种种原因，企业要抓住这些机遇也挑战连连。”

英兰妮说，保护主义抬头等地缘政治趋势正影响贸易和投资流动，国家内部的党派之争也会影响长期投资所需要的稳定性；人工智能、数码化等科技发展，让商业模式面对颠覆和转型；气候变化也造成企业必须考虑生态环境变化。

她说：“应付这些变化并不容易，（企业）开拓新的市场，就会更具挑战，专业服务可改变这个情况……那些熟悉相关市场、能提供高素质、可信赖服务和深度知识的专业服务，在帮企业发展和把握新机遇时，能扮演至关重要的角色。”

此次共有120名新加坡企业代表随英兰妮访问江苏，参加新加坡—江苏合作理事会（SJCC）第13次会议，其中30人来自法律、会计、知识产权和金融等专业服务企业。这是新加坡首次组成涵盖各个领域的专业服务商团到江苏考察。

有超过100名新加坡和江苏专业服务领域的企业代表，参加了今早的新加坡—江苏服务业合作论坛。

英兰妮特别向在场江苏企业介绍新加坡在知识产权、项目和基建规划管理，以及金融和企业服务的最新发展。

她说：“新加坡有一套完整的专业服务生态体系，我们欢迎有计划发展国际业务的江苏企业，考虑以新加坡作为跳板，把握中国以外的商机，也利用新加坡的专业服务生态体系。”（《联合早报》上海特派员杨丹旭南京报道）