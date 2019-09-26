“百万大道”贴满海报 中大对涂污校园行为表示痛心

香港中文大学对校园近日多处地方被涂污表示遗憾和痛心。

综合《星岛日报》和香港电台报道，香港中文大学今日（26日）声明，对于任何涂污校园的行为，大学保留作出纪律处分的权利，若涉及刑事毁坏，大学将会严肃处理。

声明指出，大学一直尊重各成员的言论自由，设有指定地方，让大家在遵守规则及互相尊重的原则下发表意见。但近日部分人士为表达个人意见，恣意于各处大范围以喷漆涂污，妄顾其他校园使用者的权利及感受，有关行为不能以言论自由作为辩解。

香港中文大学表示，对校园遭受涂污，大学成员皆深感痛心，而前线清洁员工近期不断清洗，也疲于善后。

今日有中大生发起“百万连侬大道”行动，“百万大道”地上被贴满反对修订《逃犯条例》“三罢”（罢工、罢市、罢课）海报，两旁更以海报砌成“光复香港、时代革命”字句。

其中一名参与行动的中大学生化名阿明称，同学在三、四日前已筹备这次行动，昨晚有过百人在校园各处协助张贴文宣，行动目的是呼吁学生和市民响应下星期的罢工、罢市、罢课行动，他说“三罢”未见有热烈讨论，希望“百万连侬大道”可唤起更多人关注“三罢”。

阿明说，不担心参与张贴文宣会被学校处分，他认为大家都想为反修例出一分力，即使学生受处分亦算不上是牺牲。