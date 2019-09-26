施永青：捐地难解房屋问题 土地供应不足责任在港府

中原集团主席施永青认为，近期反修例运动地产商开始成为被攻击目标，新世界的捐地行为是不想社会矛头对准他们。

综合《明报》和香港01报道，施永青在港台电台节目《千禧年代》上指出，相信捐地是个别发展商的决定，与社会施压无关，但他认为土地供应不足责任在于政府。

施永青指出，近月香港出现大规模社会运动，有意见将大批年轻人上街，归咎于土地房屋问题，因而地产商开始成为攻击目标，中国大陆官媒亦指控发展商囤地。

他认为新世界这次捐地是不想矛头指向他们。施永青估计，新世界新一代领导人社会责任和意职较过往强，且希望有好表现，故在管理上一改过往做法。

至于捐地的成效，他认为，新世界捐地对增加土地供应有帮助，但香港需要数以千万尺土地，故宜多管齐下增土地供应，其中最快方式为增加地积比率。

新世界发展执行副主席郑志刚昨日（25日）宣布，集团会捐出300万平方呎（约27.87万平方米）农地，用作包括兴建公屋、与社会企业“要有光”合作发展社会房屋。

获新世界捐地的社企“要有光”创办人及行政总裁余伟业（Ricky）直言，“要有光”希望协助基层市民向上流动，故对租户要求严谨，会有专属经理人密切留意每名租户的个人情况及进步进度，过往少于一成租户经商讨下决定提早退出计划。

他称，由于其社企并不擅长于建屋事宜，料会咨询发展商意见，并由建筑、工程及设计师团队协助发展。