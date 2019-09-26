林郑“社区对话”在即 逾百防暴港警持枪弹进入伊馆戒备

香港首场“社区对话”在即，对话举办的地点，湾仔伊利沙伯体育馆的警力明显加强。伊馆附近有学校、店铺、诊所也提早关门。

综合《明报》和《星岛日报》报道，今天（26日）下午近2时，约六部香港警察的大型运输车到达湾仔皇后大道东，过百防暴警察及军装警员运送圆盾、长盾等装备，从后门进入伊馆，部分持有长枪。数名速龙小队亦蒙脸进入伊馆，其中两人手持胡椒球枪，另有警员运送橡胶子弹、胡椒水剂、催泪弹进场。

伊馆早上并无警员戒备，场外亦无设置水马。但附近爱群道的公众泊车位和的士站临时封闭至晚上10时。公众泊车位的车辆已大致清走。食环署人员则搬走路面的垃圾桶。

邻近伊馆的大专院校及中小学均提早放学，有家长中午到场接子女放学。伊馆附近早上有店铺开门营业，但有负责人表明会提早关门。

另外，香港卫生署宣布，鉴于湾仔区的情况，部分诊所将于今午4时提早关闭。

林郑月娥今晚将与民政事务局局长刘江华、食物及卫生局局长陈肇始、商务及经济发展局局长邱腾华、政制及内地事务局局长聂德权一同出席首场“社区对话”。主办单位将以抽签方式选出发言的市民，每人发言时间定为约三分钟。林郑月娥和出席官员将以综合方式，每隔一段时间回应数名市民的发言和提问。