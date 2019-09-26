港金管局总裁陈德霖：需引入逆周期措施防金融风险

香港金融管理局总裁陈德霖认为，香港楼价过去10年录得强劲升幅，但监管机构有必要引入逆周期措施，严防金融风险。他强调，不推出逆周期措施实为不负责任的态度。

综合香港电台和《信报》报道，陈德霖在一个午餐会致词时回顾任内工作。他说道，有声音批评金管局将按揭成数上限定于60%的措施无效，但就令市民难以置业。他认为，物业借贷的基本原则是防范未然，按揭成数上限或未能取悦所有人，但措施是建基于公众利益，现在也不断通过收集银行数据，分辨有关风险。

陈德霖指，自己上任时正值雷曼兄弟迷你债券危机，市民对金融体系的信心下降，但现在香港已经做好准备，有足够工具应对银行系统失效。他强调金管局的首要任务是确保社会对金融系统的信心，货币系统是最需要关注的其中一项。

现在环球经济前景不明朗，陈德霖相信，香港多年来打造良好基础，银行业可说是全亚洲最稳健之一，而且有不俗的盈利能力，深信港银有能力走出困境。

但他提醒业界，随着时代转变，香港银行业将继续面临多重挑战，例如要不断改善科技应用，以加强网络及资讯安全，亦要加强提升金融业文化水平，要不断改善企业文化，才可构建稳健的金融系统。