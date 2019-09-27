中国商务部：中方开展采购美国商品 双方保持密切沟通

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，目前中美双方正在保持密切沟通，为第13轮高级别经贸磋商取得积极进展做好准备。近期中方企业正在按照市场化原则和世贸组织规则开展美国农产品的询价和采购。

据路透社报道，他在商务部举行的例行新闻发布会上称，中国对于磋商的立场始终是一致的、明确的，在平等的基础上通过对话磋商，找到互利共赢的解决方法。美方9月17日公布了第九批对华加征关税措施排除清单，中方对此表示欢迎，这有利于为磋商创造良好条件。

“中国对优质农产品的市场需求很大，中美两国在农业领域互补性强，合作空间广阔。”高峰称，近期中方企业已经成交相当规模的大豆和猪肉，国务院关税税则委员会对这些采购予以加征关税排除，希望双方共同努力，采取实际行动，为合作创造有利条件。

在回答路透针对不可靠实体清单会不会有美国公司的问题时，高峰表示，中国建立“不可靠实体清单”制度，目的是维护公平竞争的市场秩序，绝不是针对任何一个国家的企业、组织或者个人。欢迎包括美国在内的世界各国企业在华投资和经营，将坚定依法保护它们的合法权益。

他并表示，目前，不可靠实体清单制度正在履行国内程序。

美国总统特朗普周三表示，可能会比人们想象的更快与中国达成贸易协议，以结束持续近15个月的贸易战，中国正在从美国购买大量农产品，包括牛肉和猪肉。

中美双方经贸团队上周在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商的具体安排。