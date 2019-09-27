罗冠聪出席美参议院委员会听证称港人争取真正的民主

美国国会星期四(9月26日)再就香港局势举行听证会。香港众志创会主席罗冠聪（Nathan Law)出席了听证会，并表示港人要争取的是真正的民主与自治。

据美国之音报道，罗冠聪在听证会上说，香港特首林郑月娥推出的《逃犯条例》修订案所引发的香港民众抗争已经超出对某个领导人或某个法案的不满。

他表示，“我们要求的是系统性的改革，以尊重‘一国两制’框架最初的精神。我们社会的繁荣与尊严建立在法治、人权保障、自由和自治的成功之上。但是没有民主，这些价值观和地位就岌岌可危。如果不是人民制定的法律，真正的法治便不存在。如果不是由人民组建的政府，就没有真正的自治，而这才是自治的真正含义。”

罗冠聪以其被褫夺立法会席位为例子，称这证明了法治和香港自治的空洞。

罗冠聪2016年在香港立法会选举中当选为香港史上最年轻的立法会议员，但之后因被裁定宣誓无效，被褫夺立法会议席。

对于美国参议院和众议院的外委会周三通过《香港人权与民主法案》，罗冠聪和黄之锋等香港其他民主活动人士支持这项法案。罗冠聪在听证会上说，希望美国国会和政府能有切实措施，支持香港。

另据香港电台报道，罗冠聪认为，香港的高度自治作为“一国两制”宪法框架的基石，目前受到威胁，促请国际社会要求中国中央政府遵守《中英联合声明》，又呼吁所有美国参议员支持通过《香港人权与民主法案》。

在听证会上作证的前美国副总统切尼副国安顾问叶望辉(Stephen Yates)认为，《香港人权与民主法案》与美国总统特朗普星期二在联大讲话中所表达的立场是一致的。

他说，中国如何处理香港局势将显示中国会成为怎样的国家，并向世界展示，其他国家是否还能相信中国做出的承诺，以及中国能否和民主国家并存。

星期四的听证会是美国国会两周以来举行的第二场以香港为主题的听证会。