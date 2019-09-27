美中承诺全面合作 共同打击芬太尼贩运

美国毒品管制当局26日表示，美中两国承诺“全面合作”，共同打击止痛剂芬太尼（Fentanyl）贩运。

据法新社报道，美国全国毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）局长卡洛尔（Jim Carroll）本周在北京会见中国官员后表示，他“绝对相信”中国国家主席习近平打击类鸦片药物贩运者的决心。

他告诉记者：“我们来这里不是要责怪任何人，我们是来建立关系、建立互信，并了解中国已采取了那些步骤。”

卡洛尔称此次出访中国是趟“突破”之旅，还称美国与中国政府承诺进行全面合作、提供充分资源，并联手打击芬太尼贩运。

他说，美中官员如今拥有“定期对话”，美方将分享更多具体案例，协助中方“更容易锁定”贩运者。

卡洛尔、美国邮政监察长巴克斯代尔（Gary Barksdale）和美国海关与边境保护局（CBP）代理局长摩根（Mark Morgan）25日与中国公安部长赵克志会晤。

美国总统特朗普8月曾指控中国政府，违背打击芬太尼药物的承诺。华府认为芬太尼主要来自中国。

在特朗普做出上述指控前，中国于5月1日正式整类列管芬太尼类物质，被视为在美中贸易谈判中，对华府释出善意。

芬太尼这种药效强大类鸦片药物已经造成数万名美国人丧命。