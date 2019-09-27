中国教育部长：中国已成世界最大的留学生生源国

中国教育部部长陈宝生26日在总价中国教育事业发展相关情况时介绍，中国已经建起了当今世界规模最大的教育体系，而且是世界最大的留学生生源国。

据中国网报道，庆祝中国成立70周年活动新闻中心26日下午举办第二场新闻发布会，陈宝生介绍道，中国教育事业的成就主要反映在五个方面。

从数量和规模看，中国已经建起了当今世界规模最大的教育体系。中国目前有学校51．9万所，在校生2．76亿，专任教师1670多万。

在质量水平方面，现有教育总体水平已经跃居世界中上行列：高层次人才60％以上集聚在高等院校；基础研究和国家重大科研任务的60％以上由高校承担；国家重点实验室60％以上建在高校；国家科技三大奖60％以上由高校获得。

从结构上看，已经建立起功能完善、学科匹配、结构适宜的教育体系。新增劳动力中，48.2％接受过高等教育，平均受教育年限达到了13.6年。

在开放程度方面，改革开放以来，中国教育对外开放不断扩大。中国目前是世界最大的留学生生源国，世界第二、亚洲第一的留学目的国。

从制度上看，从2012年开始，连续七年财政性教育经费支出占GDP比重达4％。2018年，全国教育投入总量4.6万亿（人民币，0.89万亿新币），和新中国成立初期相比，年均增长13．4％。