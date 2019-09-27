德专家：大陆海军扩张史无前例 但尚无攻台能力

有德国军事专家认为，中国大陆海军扩张速度史无前例，但还不具备进攻台湾和阻止美军协防的能力。

据《联合报》报道，台湾驻德代表处25日举办“台湾海峡海洋安全政策”研讨会，邀请基尔大学（University of Kiel）安全政策研究中心亚太战略发展部门主任基希伯格（Sarah Kirchberger）和德国学术与政治基金会（SWP）资深研究员保罗（Michael Paul）演讲。

基希伯格称，中国大陆海军的扩张史无前例。从造舰用的钢的重量来看，2014年至今增加的重量就相当于日本或英国海军的总量。过去百年来，还没有国家在和平时期用这样的速度建造军舰。

他介绍，受此影响，邻近国家也扩大潜艇舰队规模，亚太地区共有180艘，其中四成属中国大陆。

基希伯格还称，中国大陆在南中国海扩张，擅长利用渔船掩护，对他国的渔船进行冲撞式的攻击，许多国家敢怒不敢言。

基希伯格分析说，中国大陆扩张背后有三个动机：大陆视西方民主为意识形态的敌人；台湾离大陆人口密集地区太近，一日不控制台湾，就觉得受到威胁；美国擅长所谓的网路中心战（Network-Centric Warfare）通过与日本、南韩等分享资讯提升作战效率，在美国军事科技的威胁下，大陆自觉难以对抗。

基希伯格认为，从大陆军机多次绕台、进行网路攻击等方面看，目前的策略主要目的是破坏台湾的稳定和打击民心。

不过他强调，大陆很久没打仗，演习的次数不够，因此不具备进攻台湾和阻止美军协防的能力。但基希伯格指出，大陆内部在讨论台海问题时，鹰派更容易占上风。