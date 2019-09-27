中国驻英国使馆促英国停止插手香港事务

中国驻英国大使馆表示，对英国政府官员再次就香港事态说三道四表示强烈不满和坚决反对。

据中国驻英国大使馆官网发布的消息，有记者提问称，英国外交部长拉布（Dominic Raab）9月26日就香港问题接受议会紧急质询，表示英政府对香港局势深表关切，中国中央政府应遵守《中英联合声明》以及联合国宪章等规定的人权等义务。请问中方对此有何评论？

中国驻英国使馆发言人回应称，中国对英国政府官员再次就香港事态说三道四表示强烈不满和坚决反对。中方已多次就涉港问题向英方阐明中方严正立场。

发言人强调，香港回归以来，“一国两制”取得国际公认的巨大成功，香港民众享有前所未有的自由与权利。香港早已不是英国的殖民地，而是中国的一个特别行政区，英国对香港无主权、无治权、无监督权。香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力以任何借口进行干涉。

发言人还表示，希望英方认清现实和大势，立即停止一切插手香港事务、干涉中国内政的行为，多做有利于保持香港繁荣稳定和增进中英互信的事，而不是相反。

据《明报》此前报道，拉布周四（26日）在英国国会就香港问题接受质询时表示，英国持续关注香港的情况，重申英方支持“一国两制”，但亦强调中国中央政府应尊重《中英联合声明》。