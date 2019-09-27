逾三百港民报刊登声明促港警视人为人

逾300名市民今日（27日）在报章刊登联署声明，强烈要求香港警队停止滥捕及使用过份武力，保障被捕者法律权利，视人为人，还促请政府成立独立调查委员会。

据《信报》报道，声明称，新屋岭事件令舆论哗然，警方不寻常的处事方式及被捕人士对警方的暴力指控，令人不寒而栗，充满疑虑。

声明以北区医院一名六旬汉被暴力对待为例指出，被捕人士在公众视线以外受到的对待，实在无法想像。

声明强烈要求警方停止滥捕及使用过份武力，保障被捕者法律权利，视人为人。

据香港01此前报道，8月11日的尖沙咀、铜锣湾冲突中，港警于全港各区拘捕了逾百名示威者，由于被捕人数众多，警方将他们扣留在文锦渡新屋岭扣留中心。有声音怀疑警方于拘留所内滥用武力，导致被捕人士骨折。还有声音称被捕人会见律师受阻，甚至有女示威者被强奸。

香港01介绍，新屋岭扣留中心一般用作扣押等候遣返大陆的非法入境者。在1989年的北京政治风波中，曾有流亡者偷渡来港后，被扣留在新屋岭扣留中心。

在香港政府26日的首场“社区对话”中，香港特首林郑月娥被问及，为何新屋岭的透明度低，律师不能够进入协助被捕人士。

林郑回应称，由于新屋岭问题备受关注，警方已不再使用新屋岭拘留中心，她强调会认真审视有关指控，监警会亦会重点检视新屋岭问题，调查是否有发生被指控的事。