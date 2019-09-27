日本防卫白皮书：中国军力加强成最主要威胁

日本外交部长河野太郎（Taro Kono）27日在日本内阁会议上报告了2019年版《防卫白皮书》。

综合路透社和共同社报道，白皮书指出，中国不断增长的军事力量可能已取代朝鲜成为对日本安全的最主要威胁。

白皮书在“海外各国军事动向”章节中紧随美国之后对中国进行了详细阐述。这是中国首次在日本国防白皮书中排名第二，朝鲜则被放在第三位。被日本视为冷战期间的主要威胁的俄罗斯排在第四位。

日本国防部长河野太郎在新闻发布会上说：“现实是中国正在迅速增加军事开支”，“中国正越来越频繁地在西太平洋和对马海峡部署空中和海上资产。”

白皮书列举了中国在南中国海单方面改变现状等形势，强调对此“严重关切”。白皮书还提及中国航母“辽宁”号开赴太平洋以及航空战力在日本海的活动，表示将关注相关动向。

该报告称，日本在过去七年中将国防开支增加了十分之一，以应对中国和朝鲜的军事进步。

为了领先中国现代化的军事力量，日本正在购买美国制造的隐形战斗机和其他先进武器。

在最新的预算请求中，日本军方要求以1156亿日元（14.81亿新币）的价格购买九架洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin））的F-35隐形战斗机，其中包括六架短距起飞和垂直着陆（STOVL）变体飞机，以使用于改装后的直升机母舰进行操作。

这是日本去年制定《防卫计划大纲》及《中期防卫力整备计划》以来制成的首份防卫白皮书。白皮书遵照重视太空及网络等新领域的防卫大纲，写明将切实推进太空监视能力强化等工作。考虑到离岛防卫，白皮书还提出“出云”号护卫舰实际上改装成航母的意义。

