黄之峰吁终止美心集团经营权 理大生于美心营运饭堂抗议

香港美心集团成为了示威者针对的目标。

综合香港01和彭博社报道，香港众志秘书长黄之锋在周五（27日）早间的一条推文中，要求“立即”终止美心食品有限公司的特许经营权。

美心在香港拥有星巴克的特许经营权。黄之锋在呼吁撤销美心的星巴克特许经营权的请愿书中加入了一条链接。这份请愿书已经获得超过12,000个签名。

另外，香港理工大学学生发起今天（27日）到理工大学内一间由美心营运的饭堂进行压力测试，包括排队、唱歌、张贴传单等。

参与发起活动的李同学表示不满美心集团创办人伍沾德的长女伍淑清的反对示威的行为，还称美心的饼店拒绝在蛋糕上写自订语句，如“光复香港”等字句。

约有20名学生参与活动，他们向餐厅内的顾客解释活动原意后，便围绕餐厅叫口号。

还有一些身穿黑衣的学生站在餐牌前举起文宣，呼吁其他人参与罢食，也有学生以扩音器叫“美心黑心，罢食美心”等口号。

中午12时许，在场参与的学生在领取食物的柜位排队，进行“食物接龙”，以阻碍其他学生购买食品。

另有中国大陆学生指责香港学生的行动“太过分”。

该活动于下午1时半结束。

美心创始人的女儿伍淑清本月在日内瓦的联合国人权理事会发表讲话。

演讲结束后伍淑清接受了媒体采访，将香港的暴力抗议活动比作“骚乱”，并说她希望这场风波的“真实故事”能被外界所听到。

她当时说道，“国际媒体非常带有倾向性”，“他们无视香港沉默的多数人。”伍淑清表达了对香港政府和警方的“充分支持”。

星巴克的一位代表不予置评。美心没有立即发表评论，此前曾试图与伍淑清保持距离。

美心在9月25日的一份声明中称：“伍女士并没有于公司担任任何职位，亦无参与任何管理。”