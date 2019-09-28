彭博专家：美国考虑限制投资组合流向中国意味对华政策正转向

有消息人士称，美国政府考虑限制美国投资组合流向中国。对此彭博首席经济学家欧乐鹰撰文指出，在过去二十年持续施压中国放开金融市场后，美国最新的举措反映出对华政策正在发生转向，并且将带来深远影响。

据彭博社28日的报道，彭博经济学家欧乐鹰认为，美国在提供金融服务方面有着相对优势。对于美国而言，一直以来的优先任务是让中国市场对美国企业和投资者开放。过去几年，他们取得了进展，中国撤销了对外资金融机构设置的壁垒，取消外国投资者限制。如果美国限制向中国的资本流动，将牺牲掉过去这些胜利果实。

中国对外资开放的原因之一是它需要资金。2018年中国经常账户余额仅占GDP的0.4%，远低于2007年时的10%。在2015年的恐慌期，中国央行动用千亿外汇储备捍卫人民币汇率 。对流入中国的美国投资组合设限直接影响的资金数额未必会很大，但是在中国最需要资金的时候，这样的动作无异于向全球投资者发出强烈的负面信号。

目前尚不清楚华盛顿的讨论取得了多大进展。单单这件事的发生就在提醒人们美中关系仍在继续恶化。关税阻碍了贸易。中国对美国公司的收购面临着很高的监管壁垒。制裁抑制了中美技术交流。美国大学为中国留学生申请人数下降做好准备。现在，投资组合流动也正受到威胁。这很难让人无视一个结论，即美中正在进行大范围的脱钩。

考虑一下中国以牙还牙将是什么样子。中国目前持有1.1万亿美元（1.52万亿新币）的美国国债。长期以来有一种担心是，在极端情况下，中国可能甩卖这些美国国债，从而引发金融混乱。

欧乐鹰在文章写道，“我们仍然相信，这种情况发生的可能性近乎为零。毕竟，如果美国陷入衰退并且人民币汇率飙升，中国将是主要的输家之一。”如果美国阻止资本流入中国，中国甩卖美债的可能性仍然接近于零，但概率会略高于以前。毕竟，如果美国不向中国投资，中国又为什么要给美国美元呢？

彭博社在欧乐鹰撰文前报道了一则新闻，新闻引述消息称，在美上市中概股下挫，因白宫在考虑对美国的证券组合投资资金流入中国设限，此举可能会影响纳入美国指数的中国股票。

报道称，美国政府正在考虑让总部在中国的企业从美国交易所中摘牌。

目前中美正在进行贸易协议，与此同时，中国正在逐步取消海外投资中国金融市场的限制。若美国遏制向中国的投资组合流动，将给两国的经济争端带来新的压力，影响力将远远大于双方数千亿美元的关税战。

受此消息影响，在美国上市的著名中国企业中，阿里巴巴下跌了5.2%，成交量是三个月日均量的两倍多。京东下跌了6%，百度跌3.7％，虎牙大跌9.4%。

在交易所交易基金中，景顺中国科技ETF下跌2.8%。iShares安硕中国大型股ETF下跌1.2%，而更广泛的iShares安硕MSCI中国ETF下跌2.2%。KraneShares CSI中国互联网基金下跌了3.8%。