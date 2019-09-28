消息：港交所寻求近百亿美元贷款用于收购伦交所

有知情人士透露，香港交易所正在与银行谈判，寻求贷款支持其对伦敦证交所的拟议收购。

据彭博社报道，不愿具名的知情人士说，港交所一直在讨论贷款70亿至80亿英镑（135.83亿新币），并希望几家银行组成银团贷款。

根据英国的收购规则，除非伦敦证交所同意延期，否则港交所必须在10月9日之前提交正式报价。港交所的高管本周在伦敦会晤伦敦证交所股东，向他们介绍交易的好处。知情人士说，港交所内部对这项收购的代号是“利马项目”。

作为其提议的一部分，港交所要求伦敦证交所放弃以270亿美元（458.41亿新币）收购数据提供商路孚特的交易。上周，共有18家银行签署了135亿美元的过桥贷款。

伦敦证交所本月早些时候拒绝了港交所296亿英镑收购提议，理由是“战略、可行性、对价形式和价值”方面都有问题。彭博新闻社上周报道，港交所试图通过魅力攻势来应对这一问题，引入了瑞银和汇丰，以说服伦敦证交所股东相信其收购的优点。

知情人士说，向伦敦证交所投资者游说的行动遭到一些抵触，基金经理告诉港交所，他们很满意伦敦证交所对路孚特的拟议收购，而且并不认为港交所的出价足够高。

知情人士说，尚未达成最终贷款协议，融资细节仍可能调整。香港交易所的一位代表拒绝置评。