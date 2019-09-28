标普：中国供应链首当其冲将受日韩贸易战影响

信用评级公司标普（Standard & Poor's）警告称，日韩贸易战升级产生的波及效应，或许比市场预期的还要大，中国的技术供应链将首当其冲受到影响。

据彭博社27日报道，标普亚太区首席经济学家罗奇（Shaun Roache）认为，尽管股市上会有个别赢家，但若争端持久不决，全球也会受到影响，增加技术原件的生产成本或减少产量。他认为，如果日本停止发放出口许可，韩国将不得不削减产量或“高价”购买关键材料，届时将影响到中国。

罗奇在东京接受采访时说，“如果有任何事情干扰到日韩之间的双边贸易，中国的技术供应链将被打乱”，“即使上游有一点点风吹草动，也可能对下游产生非常非常大的影响。”

最好的情况是纠纷完全得到解决，但是即使解决了，罗奇认为长期信任也会出现裂隙。

他认为，“这将对两国和对全球贸易体系的信任造成永久伤害，这我们已经开始看到”，“信任在下降，会对公司思考风险和研究策略的方式产生持久影响。”

韩国受到的影响可能会高于日本。

标普认为，如果将当前的“僵持状态”持续下去，直接干扰在最小的情况下，标普对韩国2019年和2020年2%和2.6%的经济增长预测会有一定下行风险，而对日本的影响会更为“温和”， 不过随着消费税上调，会加剧预期中的放缓之势。标普预计2019年和2020年日本的经济增长率分别在0.8%和0.1%。