彭博：美国据悉威胁遏制对华资产投资 华尔街说“此事太大”

金融市场周五再次遭受到贸易相关消息的打击，市场担心特朗普政府可能会限制美国投资者的资产组合向中国投资，此举势必将加剧紧张局势。

据彭博新闻社28日报道，美国政府官员据悉正在讨论如何限制美国投资者的投资组合流向中国。标普500指数先是闻讯大跌，然后在几分钟内反弹，继而重启跌势，在美国交易的中概股也承压，因为投资者评估此举可能对与主要指数挂钩的数十亿美元计投资产生的影响。

彭博社采访了多位华尔街的高级分析师，以下为投资者的评论。

新加坡银行（Bank of Singapore）驻旧金山负责人埃里森（Jennifer Ellison）说道，“这不是小事。这事太大了。关税给经济造成的成本，没有了贸易全球经济会遭受的影响，以及如果中国很生气，跟我们说‘还记得你们发的那些美债吗？我们不想要那么多了’，可能带来的影响，”她说道。“等这一切尘埃落定的时候，下行空间会远远超过上行。”

新加坡外汇经纪商Oanda公司高级市场分析师莫亚（Ed Moya）称，“就像我们在过去几轮高级别磋商举行前夕看到的那样，白宫又在试图做出可能打击中国企业的新的威胁，以此增加谈判筹码，”他说道。“如果美国退休基金进入中国市场受限，将出现大规模的投资组合调整，这对科技板块将是场灾难。这个威胁提醒了我们，下个月的贸易谈判可能很容易谈崩。”

Columbia Threadneedle的策略师侯赛尼（Ed Al-Hussainy）认为，“这事不可能成。即便是这届政府也很难给如此大规模的资本控制找到理由。不过又是一次市场打嗝罢了。”

德意志银行首席国际策略师罗斯金（Alan Ruskin）认为，“这个政策可能遭到中国的对等报复，毫无疑问，中国在美国投资组合市场比美国在中国要玩得大得多。整体而言，这样的新闻头条表明美中关系仍然极度紧张，就贸易谈判形势而言不是个很好的兆头。这些新闻有助于黄金、瑞郎和日元等在‘避险’氛围下表现良好的资产。欧元也可能受益，部分是因为中国理论上可能会寻找流动性好的替代市场，”他说道。“要提醒很重要的一点，我们需要知道这些关于美国资本流动的新闻只是用作谈判筹码的烟雾弹，还是真的威胁。”

高盛集团全球外汇与新兴市场策略联席主管潘德尔（Zach Pandl）认为，“这条新闻开辟了美中贸易冲突的新战线。看上去可能打压人民币及其邻近货币，支持避险资产，尤其是日元。”

全球投资管理公司PGIM固定收益部高级投资组合经理柯林斯（Mike Collins）表示，“此事再次显示了每当人们认为贸易战在降温的时候，事态就会再次升级，”他说道。“我们身处这种状况很久了。还看不到尽头。”