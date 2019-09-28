国民党正式注销郭台铭党籍

国民党27日晚发布新闻稿，党主席吴敦义已批准注销鸿海创办人郭台铭党籍案，将于下周三送中常会备案。

据《联合报》报道，国民党表示，25日原于国民党中央执行委员会常务委员会（简称中常会）通过郭台铭退党慰留案，但郭台铭仍通过办公室多次表达退党意愿，台北市党部昨天重新上公文签核郭的退党行政程序，主席吴敦义已于傍晚批准。

国民党对于郭台铭曾在国民党最艰困时伸援，表达深切感念之意。

另外，郭台铭不连署独立参选总统，外界仍揣测争取亲民党提名参选总统。永龄基金会副执行长蔡沁瑜昨天表示，郭台铭的人生剧本中没有这样的规划，郭台铭日前指出，若参选一定是独立参选，既然不选了，就绝无这样的考量。

台东县前县长黄健庭认为，外界一直猜测谁要去与亲民党要总统提名门票，他可以保证不会是郭台铭这一组，因为郭台铭“已经毫无参选总统念头”，完全没有理由在这个时候再去接洽亲民党。

虽然不参选总统，但郭台铭和台北市长柯文哲合作，目标指向台湾国会选举。

蔡沁瑜昨天与台北市政府顾问蔡壁如共同召开记者会，蔡壁如表示，郭台铭愿协助民众党的立委参选人，两边会互相合作。她表示，郭台铭明确表示愿意为台湾民众党的立委参选人站台或共同挂看板，若郭台铭也自推立委参选人，两边会互相合作。

至于郭家军是否考虑列入民众党的不分区名单，蔡沁瑜说，还要再与民众党讨论。

联合报在报道时评论称，国民党注销郭台铭党籍后，他无论是自提立委参选人或站台辅选，都不再会有“党纪”的问题，反而郭台铭是否帮国民党立委参选人，将更受到注目。