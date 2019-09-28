香港临时警务处副处长刘业成致函同袍：“黑警”是谎言

香港前警务处副处长（行动）刘业成本月19日向警队发内部信，对于警员被抹黑为“黑警”，他认为是“世界上最大的阴谋和谎言，我们被陷害”。

据《明报》报道，刘业成在信中称，回归警队的过去六周是他“人生中最艰苦、最忧虑、 但最光荣的日子”，感谢一众警务人员“顶住”。他勉励警员继续抱“守职而不废， 处义而不回”的精神去维护法纪， 以“拨除仇恨之根、动乱之根”的方针去处理理暴力。

对于警员被抹黑为“黑警”，他认为是“世界上最大的阴谋和谎言，我们被陷害”。他批评有些人，包括政党、传媒及社工界，不择手段打击香港政府的威信，公然支持暴力、煽动学生参參与示威等。而最令人愤慨的，是有人借新闻自由为借口，公然做假，扭曲事实，煽动仇警。

刘业成上月回归警队，担任临时警务处副处长（特别职务），负责处理大型公众活动的行动策划。

信函全文如下：

致同袍们：

我在8月9日回归警队，从这天开始每天24小时同大家一起面对充满仇恨、撕裂、动荡不安的社会和处理香港历史上最严重及全无法纪的暴乱。

我回归警队其中没有任何个人原因，我不是为名、不是为利。我从不怕辛苦。今天我希望同大家分享一下我回到警队的感受。

今次因修例引发的动乱，令我对香港的未来來真的很担⼼。我担心几代无数香港人拼手抵足用血汗、辛劳建立的家（香港）、世界上最美好的城市，随时被暴乱毁于一旦，一下子可能一发不可收拾拾。回归警队初期，我往往虽然很疲劳，却难于入睡。有时在静的一刻也想想，究竟我回归做对了吗？我能帮助我的同袍吗？

但今天我可以同大家讲，过去6个星期是我人生中最艰苦、最忧虑、但最光荣的日子。

我看见我们在前线的同袍，面对暴徒目无法纪肆无忌惮的罪行，包括冲击警方防线，袭击警察、攻击警署及宿舍，威吓警察和家人的人身安全，还要受尽很多，无理、不公平的屈辱、伤害时，同袍们仍然“守职而不废”，尽忠职守，面对严重暴力、袭击、危险、人身安全威胁，你们坚定维持香港法纪，“处义而不回”。

因为你们“守职而不废，处义而不回”的伟大精神，香港在如此危难、危急、严重暴力、动乱中，才能“顶住下来”，没有倒下来。

若没有你们的坚持、顶住，香港将变成怎样？真不敢想像。我想到此，从心底中向你们致上最无尽的感谢、感恩。我的同袍，在这严重动乱、破坏的日子，香港仍能“顶住”，全赖有你们，全赖香港三万多警察！你们真的很了了不起。能再次与你们共同奋斗，共事是我的光荣。

指有人借新闻自由为借口“公然做假，断章取义”

今年年初，我们仍然被公认为世界上最优良的警队。我们与市民关系良好，互相信任、合作，市民满意度高达84分，但一夜之间，同一样的香港警察，却全被抹黑为“黑警”，这是世界上最大的阴谋和谎言，我们被陷害。这几个月，让香港人看见香港很多非常丑陋的事情。香港一些人（政党、议员，宗教，传媒，教育及社工界）过往利用空泛口号去达到其政治目的及利益。近几个月，他们变本加厉，不择手段打击香港政府的威信，不理是否严重的伤害整体社会，不分青红皂白，公然支持暴力，向学生宣扬令人震惊、错误、仇恨的政治思想，煽动还在成长的学生参与示威、暴力、仇警行动。最令人愤慨是借新闻自由为借口，公然做假，或断章取义，扭曲事实，全力煽动仇警，破坏、撕裂香港人与人之间的关系。

维护法纪、治安，保障市民生命财产是香港警察的天职、使命。但因为一群人不择手段，无中生有地将香港警察指控为打压自由的“黑警”，利用“黑警”这样的指控去煽动、制造严重的动乱、暴力。不幸有大量的香港市民、学生、信徒，受愚弄而参与或间接、直接支持了暴乱。香港现在因此被大肆破坏、暴力处处，止乱无期，人人充满怨气、仇恨，互不信任，连家人之间也互不信任，人心惶惶、不安，香港人不再快乐。

我们当然不是“黑警”，但心怀不诡的人不断地造假、扭曲事实，全力抹黑我们。目的就是破坏香港市民与警察本来良好的关系，煽动仇恨，令更多暴乱因此而产生，破坏香港管治、安全。他们一起制造出来“黑警”这个失实的指控是这几个月来暴力、动乱的根。使市民与市民的互相仇恨的根。这些“动乱之根”、“仇恨之根”都一定要拨除。根本上是没有“黑警”，本来亦没有“仇恨”。指控是“虚假的”、仇恨是“不真实的”。

香港今日最要紧迫的是拨乱反正，拨除一切动乱、仇恨之根。这目标不能只用法律或武力去达到。要彻底解决，我们香港警察要联同香港各界一起努力，以大智慧去处理，一起齐心，坚决拨乱反正，才能回复我们本来和谐、安心快乐的香港。

同袍们，“和大怨，必有余怨，安可以为善”。我们不祈望所有香港人都认同我们执法的决心，但我坚信绝大多数香港市民都支持及希望“止暴制乱”这个目标。只要我们得到香港市民一如往常的信任和支持，暴力、动乱将再难以煽动、推动。若仍有少数暴力人士，香港警察得到大众市民支持和合作，我们一定能快速制止。香港便可回到世界最安全城市之列。

我恳请大家继续以“守职而不废，处义而不回”的精神去维护法纪，以“拨除仇恨之根、动乱之根”的方针去处理暴力。我们一齐共同努力早日迈向“止暴制乱”这个目标。让香港回复到“人人和谐相处，守望相助，我们的家”。

刘业成敬上

2019年9月19日