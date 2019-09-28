疑勾起韩战回忆 中国70周年国庆在韩引争议

（早报讯）中国将在10月1日迎来70周年国庆，但当天也是韩国国军日，近日韩国出现庆祝中国国庆的牌匾及纪念活动，相信勾起了韩国民众的战争回忆，引发争议。

据韩国《都市日报》报道，韩国釜山镇市场附近的一座行人天桥上，近日挂出“庆祝中华人民共和国建国70周年”的牌匾，上面也有中韩两国的国旗。

由于今年10月1日也是韩国的第71个国军日，加上明年是朝鲜战争爆发70周年，而中国人民志愿军当时是韩国国军的敌军，因此悬挂这个牌匾被指不妥当。

不过，釜山市政府24日称，此前韩中友好亲善协会为了纪念两国建交而提出了悬挂该牌匾的请求，且没有用词等问题，所以获得了批准。由于经过了合法的程序，悬挂该牌匾“不成问题”。

据悉，这款牌匾在釜山市内至少5处悬挂。《朝鲜日报》26日发布的照片显示，釜山市内另一处悬挂的同款牌匾，已遭人喷上红漆破坏。

1950年6月25日朝鲜战争爆发后，韩国国军从三八线一度败退至釜山附近的洛东江一带，直到9月15日联合国军在仁川登陆后才开始收复大批失地，并于10月1日越过三八线。后来，10月1日被确立为韩国国军日。目前有2300名阵亡的联合国军官兵，埋葬在位于釜山、全世界仅有的一座联合国军墓园。

一名网友贴文质疑：“联合国军勇士们沉睡了，而承载着难民悲欢的釜山，竟然挂起了五星红旗？”

“庆祝中国人民共和国成立70周年主题国际巡展韩国展”昨天在首尔市议会开幕。（取自面簿）

另据韩国NewDaily新闻网报道，“庆祝中国人民共和国成立70周年主题国际巡展韩国展”昨天在首尔市议会开幕，再次引发争议。

首尔市议员黎明（人名译音）前天在面簿贴文质疑首尔市议会“连韩国建国日是什么时候都不知道，却允许举办中华人民共和国成立70周年纪念展览”。

据悉，这次展览由中国国务院新闻办公室及中国驻韩国大使馆主办、韩中文化友好协会协办。首尔市议会副议长朴基烈致辞时表示，“韩中两国既是近邻，又是共同负责东北亚未来的伙伴”。