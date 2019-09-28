香港928示威即时报道

今天（28日）是香港占领运动（又称“雨伞运动”）五周年，香港民间人权阵线（简称“民阵”）为此于港岛举办集会。

这场“9．28反抗威权迎接黎明”集会从晚上7时至9时举行。香港警方早前批准主办方在中西区海滨长廊（中环段）一号观景台和其相连草地及添马公园举办这次的集会。香港警方称，集会参与人数在最高峰达到8440个，民阵早前预计将有1000人参与。

香港警方在政府总部外使用水炮车向示威者发射水柱及胡椒水，还发射催泪弹，尝试驱散示威者另有港媒报道，香港警方也曾在政府总部举枪。

---

0030：视频：香港928示威回顾

香港警员在港岛西营盘巡逻。（彭博社）

2317：港府发言人说，对激进示威者的暴力及破坏行为予以强烈谴责。

据香港政府新闻处网站发布的消息，发言人指出，激进示威者今天在政府总部附近堵路、破坏公物及纵火，并以砖块及汽油弹攻击政府总部及在场警务人员，不但导致交通阻塞及建筑物破损，更威胁在场警务人员安全，严重破坏社会安宁。

有示威者焚烧中国共产党旗。（路透社）

示威者使用铝箔，避免被水炮车喷射到。（美联社）

集会示威者雷射笔照向在上空盘旋的疑似港警直升机。（路透社）

2145：视频：有示威者在香港政府总部外聚集。（邝启聪摄影）

2137：视频：香港警方呼吁媒体记者离开示威现场。（邝启聪摄影）

示威者占据香港一条车道。（美联社）

2129：视频：有集会参与者说，今天是2014年雨伞运动五周年，在特别的日子争取自由和民主，有着特别意义，有很多兄弟stand with us（与他们一起支持），他们不会放弃，并认为港府撤回修订《逃犯条例》为时已晚，因为除了五大诉求之外，香港人也要争取民主与自由。（邝启聪摄影）

2128：视频：集会主持人在活动一开始用粤语说，催泪弹震撼了香港人的心灵，在五年前的雨伞运动中，示威参与者使用各种方法争取真普选，但时任特首梁振英领导的港府充耳不闻，香港今天为反对反修例再次站出来，警方暴力对待示威者，不过香港人是不会屈服的。（邝启聪摄影）

2123：香港警方透过政府新闻处网站发布消息称，大批暴力示威者正在政府总部外聚集，投掷硬物以破坏政府总部外墙的玻璃。

2123：港府发言人今天就参与928集会的市民表达政制改革诉求回应时说，由“一人一票”普选行政长官和立法会全部议员，是《基本法》订下的最终目标。

2050：香港警方透过政府新闻处网站发布消息称，激进暴力示威者在政府总部外投掷汽油弹，危害在场人士和警务人员的人身安全。警方使用相应武力驱散，警告示威者立即停止违法行为及离去。

2048：警方在政府总部外向示威者喷射蓝色水柱及胡椒水。

示威者撑着雨伞，尝试抵御香港警方发射的水炮。（彭博社）

2033：香港警方通过港府新闻处网站发布消息称，有大批暴力示威者于金钟夏悫道堵路，并向警务人员投掷砖头，严重威胁市民和警务人员的人身安全。警方说，将于短时间内使用相应武力驱散，并呼吁在场人士停止违法行为，立即离开。

示威者在香港立法会大楼外撑伞戒备。（路透社）

1950：香港警方在官网上发布消息称，晚上约7时30分，有示威者堵塞夏慤道全部行车线，现场交通严重挤塞。有暴力示威者于政府总部附近破坏公物以及用镭射光线照射直升机，严重威胁市民和在场人士的人身安全。警方警告示威者立即停止违法行为，并提醒市民避免前往该区及留意最新交通情况。

警方早前也说，有示威者于傍晚6时30分，冲击政府总部出入口的警方防线，另有示威者用镭射光线照射现场警员。警方多次警告示威者停止违法行为无效，已因应现场情况使用最低武力。



香港自由女神像现身添马公国。（美联社）

有示威者占据香港政府总部附近的道路。（法新社）



1800：记者也访问了两名集会参与者。他们以粤语说，他们想为民主与自由发声，对于目前的港府感到很失望，香港面对制度和选举上的暴力，到了今时今日，身为年轻一代，他们终于要站出来，支持比他们更年轻的年轻人。（邝启聪摄影）

1800：视频：已有越来越多的集会参与者前往添马公园，记者在现场采访了一位24岁的参与者，了解他参与此次集会的目的。（邝启聪摄影）

有示威者在香港维多利亚公园的维多利亚女王雕像上放着反修例示威者戴上的黄色安全帽。（法新社）

示威者在香港政府总部外悬挂放置“香港人加油”等口号的气球。（美联社）

示威者在维多利亚公园走道上贴上海报。（法新社）

示威者在金钟贴上被反修例支持者视为自由斗士的青蛙佩佩（Pepe the Frog）。（法新社）

示威者在金钟一带创建新“连侬墙”。（法新社）

1733：香港行政会议成员兼新民党主席叶刘淑仪今天（28日）对首场社区对话回应时说，对话会人数有限，新民党一直建议行政长官亲身落区（走访社区），直接了解社会民情。叶刘淑仪在面簿上说，这场对话会让行政长官亲身感受市民的忧虑及意见，而会谈上无论是支持及对政府不满的市民，都愿意以理性的角度抒发已见，非常难得。

1622：港铁在应用程序发布车务状况称，由于港岛区将有公众活动进行，公司会因应实际情况实施客流管理措施或作出车务调动，包括关闭车站出入口、列车不停车站，或关闭车站等。港铁也说，基于安全考虑，上述安排可能会随时实施而未能预早通知。

1614：视频：据记者现场目击，目前有一架港府直升机在添马公园上空不断盘旋，并一度停留超过五分钟，怀疑是正在监督集会活动。（邝启聪摄影）

有一架港府直升机在添马公园上空不断盘旋，并一度停留超过五分钟，怀疑是正在监督集会活动。（邝启聪摄）

1556：视频：据记者在现场的观察，已有少部分参与者在添马公园聚集。（邝启聪摄影）

1517：为了纪念香港”占中运动”五周年，香港民阵今天将在金钟添马公园举行“反抗极权，迎接黎明”的集会。记者目前人在添马公园旁的香港政府总部大楼外，发现有不少集会参与者正在张贴集会宣传海报。



集会参与者张贴集会宣传海报。（李志扬摄）