香港928示威即时报道

今天（28日）是香港占领运动（又称“雨伞运动”）五周年，香港民间人权阵线（简称“民阵”）为此于港岛举办集会。
这场“9．28反抗威权迎接黎明”集会从晚上7时至9时举行。香港警方早前批准主办方在中西区海滨长廊（中环段）一号观景台和其相连草地及添马公园举办这次的集会。香港警方称，集会参与人数在最高峰达到8440个，民阵早前预计将有1000人参与。
香港警方在政府总部外使用水炮车向示威者发射水柱及胡椒水，还发射催泪弹，尝试驱散示威者另有港媒报道，香港警方也曾在政府总部举枪。
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0030：视频：香港928示威回顾
2317：港府发言人说，对激进示威者的暴力及破坏行为予以强烈谴责。
据香港政府新闻处网站发布的消息，发言人指出，激进示威者今天在政府总部附近堵路、破坏公物及纵火，并以砖块及汽油弹攻击政府总部及在场警务人员，不但导致交通阻塞及建筑物破损，更威胁在场警务人员安全，严重破坏社会安宁。
2145：视频：有示威者在香港政府总部外聚集。（邝启聪摄影）
2137：视频：香港警方呼吁媒体记者离开示威现场。（邝启聪摄影）
2129：视频：有集会参与者说，今天是2014年雨伞运动五周年，在特别的日子争取自由和民主，有着特别意义，有很多兄弟stand with us（与他们一起支持），他们不会放弃，并认为港府撤回修订《逃犯条例》为时已晚，因为除了五大诉求之外，香港人也要争取民主与自由。（邝启聪摄影）
2128：视频：集会主持人在活动一开始用粤语说，催泪弹震撼了香港人的心灵，在五年前的雨伞运动中，示威参与者使用各种方法争取真普选，但时任特首梁振英领导的港府充耳不闻，香港今天为反对反修例再次站出来，警方暴力对待示威者，不过香港人是不会屈服的。（邝启聪摄影）
2123：香港警方透过政府新闻处网站发布消息称，大批暴力示威者正在政府总部外聚集，投掷硬物以破坏政府总部外墙的玻璃。
2123：港府发言人今天就参与928集会的市民表达政制改革诉求回应时说，由“一人一票”普选行政长官和立法会全部议员，是《基本法》订下的最终目标。
2050：香港警方透过政府新闻处网站发布消息称，激进暴力示威者在政府总部外投掷汽油弹，危害在场人士和警务人员的人身安全。警方使用相应武力驱散，警告示威者立即停止违法行为及离去。
2048：警方在政府总部外向示威者喷射蓝色水柱及胡椒水。
2033：香港警方通过港府新闻处网站发布消息称，有大批暴力示威者于金钟夏悫道堵路，并向警务人员投掷砖头，严重威胁市民和警务人员的人身安全。警方说，将于短时间内使用相应武力驱散，并呼吁在场人士停止违法行为，立即离开。
1950：香港警方在官网上发布消息称，晚上约7时30分，有示威者堵塞夏慤道全部行车线，现场交通严重挤塞。有暴力示威者于政府总部附近破坏公物以及用镭射光线照射直升机，严重威胁市民和在场人士的人身安全。警方警告示威者立即停止违法行为，并提醒市民避免前往该区及留意最新交通情况。
警方早前也说，有示威者于傍晚6时30分，冲击政府总部出入口的警方防线，另有示威者用镭射光线照射现场警员。警方多次警告示威者停止违法行为无效，已因应现场情况使用最低武力。
1800：记者也访问了两名集会参与者。他们以粤语说，他们想为民主与自由发声，对于目前的港府感到很失望，香港面对制度和选举上的暴力，到了今时今日，身为年轻一代，他们终于要站出来，支持比他们更年轻的年轻人。（邝启聪摄影）
1800：视频：已有越来越多的集会参与者前往添马公园，记者在现场采访了一位24岁的参与者，了解他参与此次集会的目的。（邝启聪摄影）
1733：香港行政会议成员兼新民党主席叶刘淑仪今天（28日）对首场社区对话回应时说，对话会人数有限，新民党一直建议行政长官亲身落区（走访社区），直接了解社会民情。叶刘淑仪在面簿上说，这场对话会让行政长官亲身感受市民的忧虑及意见，而会谈上无论是支持及对政府不满的市民，都愿意以理性的角度抒发已见，非常难得。
1622：港铁在应用程序发布车务状况称，由于港岛区将有公众活动进行，公司会因应实际情况实施客流管理措施或作出车务调动，包括关闭车站出入口、列车不停车站，或关闭车站等。港铁也说，基于安全考虑，上述安排可能会随时实施而未能预早通知。
1614：视频：据记者现场目击，目前有一架港府直升机在添马公园上空不断盘旋，并一度停留超过五分钟，怀疑是正在监督集会活动。（邝启聪摄影）
1556：视频：据记者在现场的观察，已有少部分参与者在添马公园聚集。（邝启聪摄影）
1517：为了纪念香港”占中运动”五周年，香港民阵今天将在金钟添马公园举行“反抗极权，迎接黎明”的集会。记者目前人在添马公园旁的香港政府总部大楼外，发现有不少集会参与者正在张贴集会宣传海报。
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