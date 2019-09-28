面簿中国员工疑受职场欺凌堕楼身亡引逾百华人示威

美国社交媒体巨头面簿一名华人员工上周在加州的企业总部大楼自杀堕楼死亡。网上传言称死者生前曾遭职场欺凌，逾百名华人日前到面簿总部外抗议及悼念。面簿在示威后发布声明，证实其一名雇员的死亡是自杀。

综合《星岛日报》和美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，抗议活动发生在当地时间26日，在抗议后，面簿发表声明称，陈秦（音译）上周在门洛帕克（Menlo Park）总部丧生，公司对此表示悲痛。

面簿称公司正在竭尽全力支持陈秦的家人，且正在对员工提供心理健康和自杀预防的服务，公司的所有行动都是在一位预防自杀的外部专家的指导下进行的。

组织抗议活动的志愿者之一比尔扬（Bill Young）说道，面簿需要告诉我们到底周前发生了什么，面簿知道所有的一切。比尔扬说，有传言说秦可能在面簿受过欺凌。但是他自己不是该公司雇员，大多数抗议者也没有受雇于面簿。

面簿的一位发言人引述该公司的“工作场所骚扰政策”指出，面簿不容忍员工之间的侮辱性行为，霸凌或其他恐吓及侵略行为。若被发现上述行为，将采取适当措施加以制止。

陈秦坠楼事件发生在9月19日早上11时许，他在坠楼后当场死亡。资料显示，陈秦今年38岁，浙江大学毕业，其后到南加州大学攻读硕士，去年3月入职面簿，隶属广告组。

陈秦家人称，陈秦工作认真，最近半年日夜忙工作，加班至凌晨一、两点是家常便饭。

一名日裔面簿前员工帕特里克舒（Patrick Shyu）日前引述知情人士称，陈秦堕楼当日曾与上司发生激烈争执，期间有人高呼“滚出去”，而陈秦一度回应称：“这不公平！”而不久后，陈秦被发现堕楼死亡。

他续称，陈秦在美国工作八年仍未得到绿卡，只有工作签证，他在面簿的广告技术部门工作，最近在公司的工作评级下滑，或会被列入PIP （待努力）项目，面临被开除的风险。陈秦寻求内部换组，刚开始其上司同意放行，但是之后反悔，要他再留一个季度，并承诺会在季度后给予他一个好评级。不过其上司没有信守承诺，最新的季度评级中陈秦的评级仍不理想，也无法换组。

帕特里克舒称，陈勤没有绿卡，若被开除在美国的合法身份岌岌可危，其家人留在美国也全靠他的工作签证，压力可想而知。