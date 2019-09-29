亲民党忧提名王金平参选 将难守157万票

亲民党在双十节过后将召开全国策略会议，决定总统提名人选，规划由党主席宋楚瑜第五度披挂上阵参选总统，或是征召合适人选参选。而所谓合适人选，必须以具有能取得宋上届157万票得票实力为基准，甚至要“一加一大于二”。

《联合报》引述亲民党党务人士表示，之前没有动念再参选总统的宋楚瑜，现在已慎重考虑与意见征询，但宋曾讲过成功不必在宋，征召其他优秀人选代表亲民党参选也会是选项，无论如何，2020台湾总统大选亲民党不会缺席。

对于国民党立委王金平有意争取亲民党提名参选总统，亲民党党务人士说，王是优秀的政坛大老，但这次总统大选目标是要维持上届157万票，王与亲民党支持者重叠性不高，若提名王造成亲民党支持者反弹，这样对亲民党就不是最好的结果。

橘营表示，若征召非亲民党籍人士选总统，一定要一加一大于二，评估“王金平恐不是能守住157万票人选”，要不要提名王，亲民党须慎重考虑，或能以其他形式合作。

橘营说，王金平与宋楚瑜都熟悉全国各县市地方派系脉络，可以帮忙调动陆军，组织战要挖墙脚时，至少知道谁扮演什么角色，是邀王结盟投入选战的优势。

橘营分析，韩国瑜这次顶多拿到上届国民党380万票；蔡英文上届因马政府失能加持拿689万票，这次粗估500万票起跳；若以韩蔡可能得票为基础，加上亲民党上届157万票，第三势力这次得票可望向上提升。