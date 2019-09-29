中国驻港公署促美政客收回干预香港的黑手

中国外交部驻香港特派员公署发言人对美国国会委员会在“占中”五周年之际的声明作出回应，称该委员会粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

据中国外交部驻香港特别行政区特派员公署网站28日消息，中国外交部驻港公署发言人表示，该委员会声明罔顾事实、颠倒黑白，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人称，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有前所未有的广泛权利与自由，这是任何不带偏见的人都无法否认的事实。

发言人指出，当前香港面临的问题，根本不是什么“人权”、“民主”问题。极少数暴力分子肆意打砸烧，暴力袭击警察和普通市民，践踏了道德底线，突破了法治底线，是对民主的亵渎，是对大多数香港同胞民主权利的侵犯。美国会一些议员无视香港各界止暴制乱的的主流民意和强烈愿望，无视特区政府积极同各界开展对话的努力，无视国际关系基本准则，打着“人权”、“民主”幌子，真实目的就是插手香港事务，给“反中乱港”势力和激进暴力分子撑腰打气，蓄意破坏特区止暴制乱、恢复秩序的势头，就是企图搞乱香港、颠覆“一国两制”。

发言人强调，美一些议员为一己政治私利，推动有关涉港法案，损害包括700多万香港同胞在内的中国人民的利益，最终也将损害美国自身的利益。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，我们维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们再次敦促美国个别政客悬崖勒马，立即收回干预香港事务的黑手。

美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）当地时间27日发表声明，在香港“占中”五周年之际促请香港政府实施选举改革，加强香港自制，恢复市民对港府的信任和信心。