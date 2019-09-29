梁振英50万港元悬赏国庆日香港各区集会消息

香港前特首、中国全国政协副主席梁振英在面簿发布悬赏消息。

据梁振英面簿28日晚消息，他公布了九则“803基金”最新悬红计划，其中包括以50万元（港币，下同，8.81万新币）悬赏有关十一国庆期间香港各区遍地开花的集会消息。另外，对于民主党立法会议员邝俊宇遇袭事件，提供凶徒身分可得赏金10万元。

这是梁振英公布的九则最新悬红计划：十月一日国庆日各区遍地开花集会的相关消息，赏金50万港元；有人在网上教授制作汽油弹加强版的相关消息，赏金50万港元；暴乱资金及物资流向资讯，赏金50万港元；保良局何荫棠中学工作纸上仇警填充题，举报涉事教员身份赏金10万港元；揭发任何教育界针对警员子弟的欺凌，赏金10万港元；提供任何有关政治偏颇、偏激、违反教育专业守则教材的资料的赏金五万元；香港浸会大学学生会会长方仲贤购买10支强力激光笔的详情的赏金10万港元；香港立法会议员邝俊宇9月24日被袭击，提供凶徒身份的赏金10万港元；陈浩天声称9月27日出庭前被袭击，提供凶徒身份的赏金10万港元。

梁振英称，以上报料一经证实，赏金立即发放。

梁振英发起和成立的辑暴徒悬红基金，在8月底正式发布，并上线了“803悬红爆料网站”。