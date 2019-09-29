港政务司长张建宗：“社区对话”绝非“政治骚”

香港政务司长张建宗今早（29日）发表题为《对话展诚意致力化分歧》的网志。

他在网志中写道，过去三个月社会不安令人忧心。26日的首场“社区对话”大致顺利举行，是好的开始。这场对话绝非“政治骚”，特首林郑月娥和全体司局长将会继续走入社区与市民对话。

张建宗还提到了即将在10月发表的《施政报告》，称该报告不一样，“不因循，不守旧，以改善民生为主轴”。

他还介绍，“与青年同行”是香港政府重要的政策理念。政府将加强和青年的沟通交流。

张建宗在最后提到，在十一中国国庆时，特区政府和民间安排了一连串庆祝活动，包括升旗仪式、国庆酒会等。

以下为张建宗网志原文：

过去三个多月，香港经历不少折腾，社会不安令人忧心。在竭力止暴制乱的同时，特区政府锐意广开言路，务求通过对话，化解分歧，寻找出路，走出困局。

行政长官上星期四(9月26日)出席首场社区对话。对话大致上顺利举行，是好的开始。千里之行，始于足下。持不同政见人士理性有序畅所欲言，展现港人秉持开放包容和互相尊重的价值观。这场对话绝非政治骚，行政长官及全体司局长稍后将会继续走入社区与社会各阶层、不同背景、不同立场的市民坦诚对话。政府团队会以诚恳、务实及谦卑的态度聆听市民心声，每一个意见我们都会重视，更不会“偏听”。

特区政府聚焦处理当前局势的同时，亦忙于制订新一份的《施政报告》，推动香港稳步向前。在下月发表的《施政报告》会是一份不一样，不因循，不守旧，以改善民生为主轴的施政报告，以新思维及政治勇气，致力处理深层次的社会问题及矛盾。

“与青年同行”是政府重要的政策理念。我们非常重视青年人的发展。青年发展委员会(青委会)就近期社会事件正深入探讨如何加强及优化其运作模式及功能，以更好发挥其促进青年发展及反映青年人意见的角色。委员会上星期就此检讨工作召开特别会议。委员的初步构思包括三方面优化方向，即构建更具成效的政策讨论平台﹔更开放，更直接，更互动地与青年人沟通﹔以及加强与地区青年平台及网络的互动，更好地吸纳基层的意见。

与此同时，我上星期分别约见曾透过青年委员自荐计划获委任的青年，以及一些过往曾参加不同青年发展活动的参加者，了解他们对《施政报告》、时局及香港未来的意见。青委会亦于上两星期召开了以青年住房、教育，以及青年就业/创业为主题的特别会议，由我和相关局长亲自出席听取意见。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。后天(十月一日)是中华人民共和国成立70周年的大日子，是一个别具意义的重要历史时刻。回顾香港在国家过去改革开放历程中，一直以自身所长服务国家所需，同时受惠于内地的高速发展，体现香港与国家“同发展，共繁荣”。香港要继续繁荣安定，社会团结和谐，融入国家发展大局，实属不可或缺。

为庆祝新中国的华诞，特区政府和民间安排一连串庆祝活动，回顾国家成就，前瞻民族未来，同时展现香港在“一国两制”下的种种实力、优势和特色。

主要庆祝活动包括升旗仪式、国庆酒会、重新编排的“幻彩咏香江”灯光音乐汇演等，活动会庄严有序地进行。我期望活动有助市民(包括青年人)加深认识国家发展，更加珍视共同的文化传承。