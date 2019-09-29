【929大游行】港警在铜锣湾及金钟驱散示威者

有反修例的网民发起今天（29日）下午举行“全球反极权大游行”，游行原定于下午2时30分集合，下午3时起步。起点为铜锣湾崇光百货外的轩尼诗道，终点在金钟政府总部。该游行没有获得不反对通知书。

【20：10】示威者与示威现场驻守的警员对峙。（邝启聪摄影）

【17：51】香港政府官网：香港政府发布新闻公报，称激进示威者继续于金钟及湾仔一带聚集，并冲击警方防线，更有人士向警务人员投掷大量汽油弹，严重威胁在场人士安全。警方因应现场情况，正在金钟和湾仔一带，使用适当武力驱散激进示威者。警方亦会在铜锣湾一带进行驱散行动。由于现场非常混乱，市民如非必要应避免前往该区。

【17：40】本报记者在香港皇后大道东看到示威者在路面点火，港警则发射数枚催泪弹对示威者进行驱散。

【17：27】《南华早报》：防暴警察在夏慤道拘捕了至少37个人后，正在金钟道进行另一轮大规模逮捕。防暴警察目前正在太古广场外压制示威者。

【17：26】据本报记者现场所见，港警正在金钟驱散示威者，街道中不时传来香港警察发射催泪弹时的枪声。

【17：03】香港01：警方重新占据金钟路面，同时有男子在金钟倒地，未有反应。示威者退守至红棉路、远东金融中心外筑防线，数十防暴警察推进，举黑旗平射开枪，及向天桥发射，示威者投汽油弹反击。。

【16：59】香港电台：因为金钟站内和附近的突发情况，港铁决定金钟站暂时关闭。

【16：48】香港01：有示威者在湾仔收集砖头。在政总，警方再出动水炮车射水，同时发射催泪弹，又于夏悫道冲出拘捕示威者，并制服多人。

蓝色的水雾中可见示威者正撑伞抵挡。（路透社）

一名女子（中）在记者的掩护下逃离催泪弹的烟雾。（美联社）

【16：34】《明报》：在金钟一带，警方与示威者下午4时许发生持续约10分钟“激战”，警方以催泪弹、布袋弹等驱散，示威者则扔砖，汽油弹等反击。之后警方撤退，示威者追打警车。

一名示威者向警方投掷汽油弹。（美联社）

【16：27】《南华早报》：香港警方在政府总部附近的金钟添华大道上使用了水炮车。喷射出的水炮是蓝色的，为了使警察更容易识别前线的抗议者。

示威者纷纷举起雨伞抵挡蓝色的水炮。（美联社）

【16：06】香港电台：香港工会联合会宣布，原定今晚7时在湾仔伊馆举行的庆祝国庆晚会，因港岛区出现示威冲击而取消。

【15：40】法新社：逾千人在悉尼市中心集会，声援香港示威者。

【15：55】综合香港01和《明报》：示威者向湾仔港铁站内投掷汽油弹，港警其后发射多枚催泪弹。警方亦在金钟一带发射催泪弹驱散示威者。

一名示威者举着雨伞，试图逃离催泪弹的烟雾范围。（路透社）

【15：28】香港01：有人拆走金钟太古广场天桥的“庆祝中国人民共和国成立70周年”标语，然后置于马路上进行焚烧。

一名示威者正在焚烧置于地上的中国国庆标语。（路透社）

一名男子正在踩踏破坏地上的国庆标语。（路透社）

【15：09】综合《明报》和《星岛日报》：游行以“全球”为名，因此游行人士也带同联合国旗、美国旗、英国旗等多个地区和国家的旗参加游行。另有人带同一幅黄底黑字写有“愿荣光归香港”，需由多人拉起的巨型直幡游行。该批人约3时走出轩尼诗道，向金钟方向前进。

举着各个地区和国家旗帜的示威者占满了铜锣湾的一整条街道。（路透社）

游行人士举着各个地区和国家的旗帜在街上游行。（路透社）

【15：02】香港01：港岛线一列往坚尼地城方向列车，在筲箕湾站上落客期间被人打开连接紧急出口及轨道的斜道，来往柴湾站和西湾河站列车服务暂停。

【14：42】香港01：香港警方表示，示威者于铜锣湾轩尼诗道和怡和街交界聚集堵路，防暴警察已施放催泪烟，使用最低武力驱散示威者。

一位蓝衣男子在警察施放催泪弹后靠在墙边并试图用衣服擦拭眼睛。（美联社）

警察向聚集在香港铜锣湾购物区的示威者发射催泪瓦斯后，一名外国人试图避免浓烟。（法新社）

【14：21】《明报》：香港警方于铜锣湾崇光百货（SOGO）外施放胡椒喷雾，在场的立法会议员朱凯迪被喷中。

港警冲着一名示威者的面部喷射胡椒喷雾，该示威者掩面阻挡。（路透社）

【12：18】香港01：中午时分，港警在铜锣湾崇光百货外拘捕数人。香港激进民主派政党人民力量成员谭得志称，至少两人被港警带上警车，均为社运人士。

防暴警察正在试图控制一名示威者。（路透社）

【11：40】香港01：在游行起点，即铜锣湾崇光百货外，大批防暴警员聚集，广播在场聚集人士涉非法集结，会以武力清场。希慎广场外多架大型运输车、警车戒备。大批持枪、盾防暴警员向维园方向前进。

一名防暴警察在湾仔区搜查一名女士的背包。（路透社）

【11：02】《星岛日报》：金钟政府总部保安加强。一辆装甲车、一辆水炮车和多辆警车已驶入政府总部戒备。政总外架设大批水马，部分位置加装铁闸，有警员在场驻守。

【10：12】一群爱国爱港人士今早在尖沙咀文化中心庆祝中华人民共和国国庆70周年。期间他们不仅高呼“祖国国庆快乐“，同时也挥动国旗，唱起国歌和爱国歌曲。

身着红衣的爱国爱港人士于尖沙咀文化中心聚集。（美联社）