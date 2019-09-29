台普悠玛事故周年将近 再爆驾驶员偷关ATP险撞自强号

台铁普悠玛事故才不到一年，又有台铁驾驶员因过站不停，担心遭到重罚，在未通报行控中心情况下，私自关掉ATP（列车自动防护系统） ，加速倒车回站，差点与后方列车酿成追撞事故。台铁表示，于9月初接获讯息后，即立案主动调查，初步发现确实有违反运转规定之情形，全案已交由运安会调查。

据《自由时报》报道，台湾运安会网路初报指出，今年8月6日台铁局3231车次区间车，15点50分从云林县斗六站发车，目的地为屏东县潮州站，表定18点37时分停靠高雄市三块厝站，但该列车发生过站不停且续行通过下一站（高雄站）进站号志机内方后停车（尚未进入车站月台区），该列车之后退行三块厝站时，后方第129车次自强号也驶入同一闭塞区间，经自强号司机员发现后紧急停车。此列车人员均安，列车无损。

运安会表示，9月21日接获台铁局事故通报后，依运输事故调查法，认定本案属重大铁道事故，并指定主任调查官及成立专案调查小组进行事故调查。有关该事故相关事实资料，于完成事实资料报告后再行公布。

台铁局表示，9月初接获讯息后，即立案主动调查，初步发现确实有违反运转规定之情形。3231次司机员并自108年9月6日起暂时停止乘务，静候调查。台铁局除由运安处审议小组进行审议，惩处追究相关人员之责任。