蚂蚁金服注册资本升至235亿元 张勇 蔡崇信等成董事

金融科技巨头蚂蚁金服的注册资本已经从157.61亿元人民币变更为235.24亿元人民币。与此同时，张勇、蔡崇信和胡晓明新增为蚂蚁金服董事。

据《新京报》报道，天眼查信息显示，目前，除董事长井贤栋外，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（简称“蚂蚁金服”）的董事共有6位，分别为张勇、蔡崇信、彭蕾、武卫、胡晓明、程立。其中，张勇现为阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官，蔡崇信为阿里巴巴集团执行副主席，武卫为阿里巴巴集团首席财务官兼投资部负责人。胡晓明、程立分别为蚂蚁金服集团的总裁和首席技术官。同时，井贤栋也担任阿里巴巴集团董事，而彭蕾此前则担任过蚂蚁金服董事长。

多位接近阿里巴巴和蚂蚁金服的人士透露，蚂蚁金服与阿里巴巴的协同在增强。9月24日，阿里巴巴集团宣布已收到蚂蚁金服33%的股份。

资料显示，这一入股交易是基于双方2014年签署的战略协议。为保障股东利益，2014年双方协议承诺，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；同时，在条件允许的情况下，阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股份，并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服，上述服务费的安排同步终止。

2018年，阿里巴巴与蚂蚁金服就公开披露将执行这一交易。根据此前披露的信息，阿里巴巴是通过一家中国子公司来持有蚂蚁金服这部分股份的。

此外，2019年初，马云的“接任者”张勇抛出“阿里商业操作系统”的概念。之后，支付宝小程序升级到整个阿里生态的小程序，成为阿里巴巴商业操作系统的重要组成部分，井贤栋曾经抛出的全面打通阿里生态计划逐步展开。

与阿里体系的相对“独立”和生态的完善，曾是蚂蚁金服的优势之一，这也被外界视作其成为金控试点机构的有利条件。而在小程序升级后，支付宝与阿里体系的打通，让支付宝和小程序有了更强的能量。蚂蚁金服之前公布的数据显示，支付宝小程序和淘宝打通的情况下，帮助淘宝拉新一个亿。时至今日，支付宝小程序已陆续打通UC、高德、钉钉、饿了么、天猫精灵等阿里系应用。