港财政司长：不排除今年出现赤字

香港财政司司长陈茂波29日发表网志，在今年第三季度末对香港经济发展作出总结，也对香港经济面临的问题作出描述，他不排除今年将会出现赤字。

据陈茂波在香港政府官网发表的网志，他在文章中写道，2019年的第三季即将结束，虽然GDP的估计数字在10月底才发布，但大致经济情况大家也许已“心中有数”。当出口、零售以至投资都疲弱时，整体经济数字难被寄予厚望。香港第二季的GDP按季呈负增长0.4%，如果第三季亦呈负数，香港经济将陷入技术性衰退。

陈茂波提到，即使政府对香港中长期经济看法仍是审慎正面，短期而言，不利因素将继续困扰香港经济表现。企业盈利受压将令利得税收入受到影响，与此同时，物业及股票市场交投转趋淡静，可以预期相关印花税收入将没有预期般理想。

另一方面，启德一幅早前推出的商业用地再度流标，可见全年卖地收入也存变数。在今年初发表的《财政预算案》中，原本估计2019/20财政年度可能有160多亿元港币（约28.19亿新元）的盈余。但考虑到上述情况，连同政府近月推出纾缓措施的支出，这个财政年度“埋数”（算账）时不排除会出现财政赤字。

陈茂波指出，现时经济面对较大下行压力，不论企业或打工仔都需要较多支援，重申政府财政实力稳健，在这时候不宜削减开支，会善用多年累积的财政储备，适时考虑推出逆周期措施，刺激经济、纾解民困。

他又表示，两家信贷评级机构近期相继调整了对香港的评估，惟政府并不认同其理据。过去数月发生的社会事件，并无影响“一国两制”在港的有效落实，香港的核心竞争力仍然良好。而两家评级机构均认同特区政府的财政实力稳健，联汇机制亦有助稳定香港的金融市场运作。