中国又发现一个10亿吨级大油田

中国石油天然气集团29日在北京发布了两项重大油气勘探成果：一项是今年在鄂尔多斯盆地长7生油层内勘探发现了10亿吨级大油田——庆城大油田。另一项是在四川盆地页岩气勘探获得重大进展，在长宁-威远和太阳区块累计探明10610.30亿立方米，形成了四川盆地万亿方页岩气大气区。

据《人民日报》客户端报道，近年来中石油加大油气勘探力度，在油气成藏地质理论、工程技术、规模有效开发等方面持续攻关，并在鄂尔多斯、准噶尔、渤海湾、松辽、三塘湖等盆地生油层内非常规勘探开发见到初步成效，在四川盆地长宁—威远和昭通两个国家级页岩气示范区也取得了重大突破。

据悉，在鄂尔多斯盆地，中石油自2011年以来，针对长7源内油藏，开展了以水平井加体积压裂、工厂化作业为主的技术攻关试验，攻克了一批“卡脖子”技术难题，显著提高了单井产量，形成了勘探开发配套技术，2019年新增探明石油地质储量3.58亿吨、预测地质储量6.93亿吨，目前正在建设百万吨级开发示范区。

在四川盆地川南页岩气区，从2018年以来，中国石油在加大三维地震部署和加强甜点区评价的基础上，进一步加大平台式工厂化水平井钻探力度，通过近两年大规模勘探评价和开发试验工作，新增探明页岩气地质储量7409.71亿立方米，累计探明超过万亿立方米，对增强中国天然气供给能力具有重要意义。