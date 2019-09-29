中国今年国庆节商战有变？

中国国庆节长假即将开始。预计将有约8亿人因旅游等而在国内外出行。国庆节是旅游和零售行业最繁忙的时段，与春节比肩。

据日经中文网报道，由于中美对立走向长期化导致的经济减速对消费产生影响，再加上很多人等待双11大规模网络促销，今年国庆零售店的顾客较往年有所减少。受人民币贬值影响，还出现了不去国外旅游的动向。

春秋旅游的相关负责人感叹称，“今年国庆节的游客人数没有像以往那样大幅增长”。比起回老家过节的春节，国庆节期间很多人选择和家人朋友一起出门旅游。2018年国庆节1周时间内，中国国内零售和餐饮行业的销售额达到1.4万亿元，而今年的预约情况据悉不及预期。

相关迹象已经在前哨站中表现出来。据中国国家移民管理局统计，9月中旬中秋小长假的出境人数为529万人次，同比减少7%。上海的一名38岁男性公司职员陈先生2018年国庆节去了日本，但是今年由于人民币贬值等的影响，“只打算到上海周边的景区一日游”。

在旅游行业，节约意识的影响出现扩大。运营超过3000家酒店的北京首旅酒店集团的入住率持续低于上年。中国3大航空公司的旅客人数增长也在放缓。

在苏宁易购集团位于上海的一家门店内，一名男员工沮丧地表示，“国庆节顾客大幅增长的时代已经结束了”。直到大约5年前，国庆节商战时会排起长队，如今“顾客和平时的休息日几乎没什么区别”。

北京中怡康时代市场研究有限公司的统计显示，中国家电销售总额持续下滑。7月同比大幅下降15.9％。行业相关人士表示，“一直用到用坏为止的倾向正在加强”。

珠宝饰品增长也在放缓。周生生集团国际店员表示“如果是往常，放假前用于回乡探亲的礼品比较畅销，但这次卖得不好。

消费主角转向价格低廉的网购，这也在产生影响。在2018年双11促销中，阿里巴巴集团创出了历史最高的2135亿元交易额。

除了国庆节等之外，各家企业频繁举行不顾及盈亏的低价促销，以扩大交易额，但越是掀起热潮越导致“需求的透支”。由于消费者从实体店转向网购，原本属于购物旺季的国庆节和春节的商战笼罩阴影。

中国商务部发布的春节期间的零售、餐饮和旅游业的营业收入自2005年统计开始以来持续增长，2019年也同比增长8.5％。但是，中华全国商业信息中心的统计显示，2019年春节黄金周全国百家重点大型零售企业的零售额（以百货业态为主）同比下降1.3%。

在今年国庆节，消费者中有声音表示“将在双11购买需要的商品，不会勉强在国庆期间购物”。国庆节和春节被视为中国两大商战的时代正在迎来终结。