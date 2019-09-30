中国财政部：67家央企和金融机构已划转国资8601亿元充实社保基金

中国财政部部长刘昆上周五（27日）表示，截至目前，有67家中央企业和中央金融机构完成划转部分国有资本充实社保基金，共划转国有资本总额约8,601亿元人民币。

据路透社报道，新华社当日稍晚引述他在全国划转部分国有资本充实社保基金工作任务部署会上并称，“划转部分国有资本充实社保基金，是改革和完善基本养老保险制度的重要举措，是国有企业发展成果全民共享和基本养老保险制度代际公平的充分体现，是一项立足当前、兼顾长远的政策措施。”

2017年，国务院印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,要求选择部分中央企业和部分省份开展试点。

据刘昆介绍，划转前期工作已取得积极成效。在中央层面，已完成三批共67家中央企业和中央金融机构划转工作，划转国有资本总额约8,601亿元。其中，财政部履行出资人职责的中央金融机构划转工作已基本完成。中央企业划转已具备一定规模。

在地方层面，企业划转前期工作相继开展。截至2018年底，浙江、云南两省试点工作基本完成，分别划转国有资本158亿元、185亿元。除试点省份外，其他省份也相继开展了划转前期准备工作，为下一步实施划转奠定了基础。

根据财政部、人力资源社会保障部、国资委、税务总局、证监会日前联合印发通知，中央和地方划转部分国有资本充实社保基金工作于2019年全面推开，并于2020年底前基本完成。