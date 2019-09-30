港府强烈谴责示威者严重破坏社会秩序

香港昨天（29日）的游行示威者和港警多次爆发激烈冲突，大批示威者于金钟及湾仔一带被拘捕，部分人在冲突期间受伤。港府晚上发声明，强烈谴责示威者严重违法行为。

据香港01报道，香港政府声明，大批示威者在铜锣湾、湾仔及金钟聚集堵路，瘫痪多区交通，严重影响市民生活。发言人指，有多名激进示威者自下午起到处破坏，损毁大量公物及多个港铁站设施。

发言人形容，激进示威者在多处纵火，火势一度猛烈；并在街道上及向港铁站内和旺角警署投掷汽油弹，对在场警务人员、港铁职员及市民的人身安全构成严重威胁。

港府斥责激进示威者目无法纪，行为严重破坏社会秩序，特区政府对此予以最强烈的谴责；又指警方会继续果断地采取执法行动，保障市民安全和恢复社会秩序。

香港地铁也在晚上发声明，指多个港铁车站包括金钟站、湾仔站及铜锣湾站，均有车站设施遭受破坏，也有人非法使用车内紧急出口及轨道的斜道，又有示威者投掷汽油弹进入车站及在车站出入口纵火，严重威胁公众及港铁员工的安全，一名车站职员在铜锣湾站执勤时，被示威者投掷的砖头碎片​​溅到受伤。

港铁对有人持续破坏港铁车站及设施予以最强烈的谴责，强调绝不容忍任何危害铁路安全的行为，并已报警处理。