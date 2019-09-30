路透：消息称纳斯达克交易所对中国小企业上市加强限制

美国的股票交易所纳斯达克（Nasdaq）正收紧限制，放缓审批速度，以打击中国小企业新股发行（IPO）。

据路透社29日独家报道，该媒体根据监管文件、企业高管和投行人士的说法，做了如上的报道。

路透社在报道中称，纳斯达克试图对这些企业的上市加以限制，是因越来越多的此类公司最终在IPO中筹得的资本多数来自中国，而非美国投资者。

大多数中国小型企业在美国上市后股票交易清淡，因为这些股票多数由内部人士持有。缺乏流动性使许多机构投资者对他们失去了兴趣。

路透社举了几个列子来说明这一点。

中国在线药房网111公司（111 Inc）去年通过纳斯达克IPO筹资1亿美元（1.38亿新币），首席执行官(CEO)刘峻岭在专访中透露，股票主要卖给了与公司高管有关系的人士。

据接近公司的消息人士称，电商网红孵化与营销平台如涵（Ruhnn Holding Ltd）、教育培训机构朴新教育（Puxin Ltd）和宠物用品开发商和制造商多尼斯(国际)股份有限公司（Dogness International Corp）也是过去两年在纳斯达克上市、但中国投资者所持股权多于美国投资者的企业。三家公司均未回复置评请求。

纳斯达克的一位发言人说，“我们资本市场的一个关键特质是为所有符合条件的人提供非歧视性和公平的准入。所有美国股票交易所有法定义务这样做，从而创造了一个为美国投资者提供多样化投资机会的充满活力的市场，”

该发言人未特别就中国小型企业在美国上市规则修改的影响置评。

美国律所Schiff Hardin LLP亚洲业务主席马蒂诺（Ralph De Martino）说道，“自2018年年中以来，纳斯达克对这类中国IPO带来的市场低流动性和高波动性问题的担忧变得非常明显。”

路透在报道这则新闻时评论称，在美中围绕贸易和科技的紧张局势升级之际，纳斯达克对中国小型企业IPO的限制成为两国金融关系的最新引爆点。

不过，接近纳斯达克的消息人士称，对上市规则的修改不是与美国政府进行讨论的结果。

白宫发言人对纳斯达克修改上市规则未予置评。

美国议员6月提出一项议案，要求在美国证券交易所上市的中国公司接受美方监管，包括披露审计报告，否则将面临摘牌。该议案尚未被采用。