中国国庆活动未见张晓明 港媒分析中央港澳政策或有异动

有香港媒体发现，中国中央政府多个部门于周六（28日）在北京举行国庆招待会，邀请3,800名港、澳、台人士出席。但从中央电视台的画面中，却未见中国国务院港澳事务办公室主任张晓明，港澳办副主任宋哲则现身活动。

据《明报》中国评论专栏分析文章，在香港如此纷乱的敏感时刻，如果张晓明真的缺席这样重要的场合，或与近日传言指，目前主导港澳政策协调的角色，已经由港澳办移至中共中央国家安全委员会下属的国家安全办公室（国安办）有关。

28日举行的国庆招待会由中国大陆多个部门联合举办，由中国全国政协主席汪洋致辞，中共中央外事工作委员会办公室（中央外事办）主任杨洁篪主持。多个联合举办活动的部门最高级官员，以及中国全国人大副委员长王晨、副总理孙春兰、胡春华等官员亦有参加活动。

该文章的作者认为，此活动可能是港澳办唯一有份参与的国庆活动，主任张晓明缺席值得深究原因。特别是张晓明最近一次露面是在9月中，陪同澳门候任特首贺一诚见国家主席习近平和国务院总理李克强，估计不涉健康问题。

文章续指，事件或令人联想到涉及连月本港反修例风波冲突。但作者指出，即使官员犯错，甚少临阵易将，通常待风波平息后才会秋后算帐。

至于另一可能性，则是传言指负责协调港澳政策的工作，已由港澳办改为中央国家安全委员会下属的国安办负责。