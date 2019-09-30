香港民阵十一集会游行上诉失败

香港民阵就警方反对10月1日发起集会及游行提出上诉，但今天被公众集会及游行上诉委员会驳回。

据香港星岛日报网报道，民阵召集人岑子杰在上诉失败后表示，对结果感到心伤。他指，警方认为民阵不能确保集会和平，但他强调民阵始终坚持“和理非”，不会呼吁市民参加违法游行，但也会尊重个人的选择。

公众集会及游行上诉委员会主席彭键基表示，考虑到近日多次游行集会期间及之后发生连串暴力冲突，明日举办游行集会，将严重威胁参加者的安全。

委员会今早举行聆讯。民阵一方指，无论是否获发不反对通知书，相信明日都会有大规模示威活动。而过去数月，警方就集会发出不反对通知书，在合法集会进行期间，暴力示威者都会克制，因而希望委员会批准民阵集会，以换取局部和平。

警方则指暴力示威者会骑劫和平集会，且多次出现“私了”情况，令持不同政见的人士受伤。而此次反对有关的游行集会，并非针对民阵，而是考虑到明天国庆，是具标志式的日子，举办示威游行的风险极高。

聆讯期间，警方展示多幅在过去示威活动中搜获的武器，和怀疑遭“私了”伤者的照片，本身是香港高等法院退休法官的彭键基提醒，有关照片日后或成呈堂证供，现在公开对对控辩双方不利。