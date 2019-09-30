中国开国少将、原总参谋部长姜钟逝世

中国开国少将、原总参谋部部长姜钟少将29日上午逝世，享年101岁。

据澎湃新闻报道，该媒体从姜钟的亲友及中国四川省巴中市相关部门获悉，姜钟于9月29日上午在解放军总医院逝世，享年101岁。姜钟将军的告别仪式拟定于中国国庆节后举行。

据《巴中晚报》此前报道，姜钟，原名姜心登，1919年8月出生在巴中江口分县(今平昌县)姜家河一个农民家庭。由于家境贫寒，他五六岁时就随兄姐割草放牛，七八岁时随父母下田做活，9岁时才进私塾读书。

红四方面军1932年底到平昌，姜钟在父亲的带领下，报名参加了童子团，不久加入了中国共产主义青年团，并担任童子团团长。1933年4月底，不满14岁的姜钟到通江参加团员代表大会后，报名参加了红军。

“七七”事变后，中央军委决定开展对侵华日军的技术侦察工作。1938年2月，姜钟被调到军委二局训练班学习外语。他自此就投入隐蔽战线，从事情报工作。1954年6月，他被调到军委西南技术局任局长兼党委书记，胜利地完成了抗法援越、边境剿匪斗争的情报保障任务。1982年姜钟任总参三部部长。他在人民军队从事情报工作半个世纪，有“情报将军”之誉。

红军时期姜钟任宣传员、县委秘书,参加了宣达战役、反六路围攻。抗日时期，任科员、股长、副科长、处协理员、科长。解放战争时期，任副处长，华北革命大学4部主任。建国后，任主任、教育长、副校长、西南二局局长、总参三部四局局长、业务指导局局长、副部长、第一副部长、部长。1961年晋升少将军衔。