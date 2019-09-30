港府公布林郑率领的访京团名单 涵盖政商法律界人士

香港行政长官林郑月娥今日（30日）率领超过240人的访京团，出席中国国庆活动，政府今早公布团员名单，政界、商界及法律界人士均在内。

据香港01报道，香港政府多名高层出席。名单显示，香港各界人士国庆观礼团团长为林郑月娥，顾问为中央人民政府驻香港联络办公室（中联办）主任王志民。

团员包括来自多方的人士，其中政界人士有香港财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅、商务及经济局局长邱腾华、立法会主席梁君彦等，而政务司司长张建宗不在团内，留港署理行政长官职务。

商界人士包括中电集团（CLP Group）主席米高嘉道理(Michael Kadoorie)、太古地产前主席简基富（Keith Kerr ）、新世界发展执行副主席郑志刚、中原集团创办人施永青等。

法律界人士包括香港终审法院首席法官马道立、前首席法官李国能等。

名单中不乏传媒界人士，例如电视广播有限公司（TVB）的行政总裁李宝安，以及助理总经理袁志伟，另外还有《信报》总编辑郭艳明、《南华早报》总编辑谭卫儿、《星岛》行政总裁萧世和等。

名单中其他较为人认识的名字，还有香港廉政专员白韫六、香港足球总会主席贝钧奇、全国港澳研究会副会长刘兆佳、香港中文大学前校长刘遵义、香港大学校长张翔和香港大学深圳医院院长卢宠茂等。